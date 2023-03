Apa Itu NXGN? Pemenang Sebelumnya, NXGN Nine & Semua Yang Perlu Anda Tahu

Semua yang perlu Anda tahu soal penghargaan bergengsi bagi wonderkid terbaik sepakbola

Siapa pemain yang akan menjadi gebrakan baru di dunia sepakbola? Dari mana 'new Lionel Messi' akan muncul? Akankah kita melihat pemain lain yang selevel Cristiano Ronaldo? Inilah pertanyaan-pertanyaan yang abadi hinggap di benak fans sepakbola di seluruh dunia.

Wonderkids, atau talenta muda terbaik, selalu menjadi topik pembahasan yang digandrungi para suporter, karena banyak yang penasaran akan bagaimana perjalanan karier para calon bintang sepakbola ini. Dan itulah yang menjadi fokus NXGN.

GOAL menghadirkan segala yang perlu Anda tahu soal penghargaan bergengsi ini, termasuk daftar pemenang sebelumnya dan masih banyak lagi...

Apa itu NXGN?

NXGN adalah daftar pesepakbola muda terbaik yang berusia di bawah 19 tahun dalam kurun waktu semusim. Diprakarsai pada 2016, NXGN kategori laki-laki menampilkan 50 wonderkid terbaik, dan pemuncak kategori tersebut dinobatkan sebagai pemenangnya. NXGN edisi perempuan juga telah dimulai pada 2020, dan telah berkembang dari daftar 10 besar menjadi 25 besar di 2023.

Bagaimana daftar NXGN ditentukan?

Para pemain di daftar NXGN ditentukan oleh pakar sepakbola dari seluruh dunia, dipimpin oleh spesialis sepakbola muda NXGN, yang memantau wonderkid-wonderkid terbaik di sepakbola sepanjang tahun.

Apa itu NXGN Nine?

Pada 2023, alih-alih menobatkan satu pemenang di tiap-tiap kategori, NXGN akan memilih sembilan: NXGN Nine. Kesembilan pemain ini ditahbiskan sebagai talenta elite yang memiliki potensi untuk menjadi pesepakbola kelas dunia di masa depan. Masing-masing dari mereka akan menerima penghargaan dari NXGN untuk menandai pencapaian mereka.

Daftar pemenang NXGN sebelumnya

Simak para pemenang NXGN kategori laki-laki dan perempuan sejak 2016 di bawah ini:

Pemenang NXGN laki-laki

Tahun Pemenang Runner-up Tempat ketiga 2016 Youri Tielemans Breel Embolo Gianluigi Donnarumma 2017 Gianluigi Donnarumma Kylian Mbappe Christian Pulisic 2018 Justin Kluivert Gianluigi Donnarumma Vinicius Jr 2019 Jadon Sancho Vinicius Jr Callum Hudson-Odoi. 2020 Rodrygo Ansu Fati Mason Greenwood 2021 Ansu Fati Eduardo Camavinga Gio Reyna 2022 Jude Bellingham Florian Wirtz Gavi

Youri Tielemans merupakan pemenang NXGN edisi perdana pada 2016. Saat itu masih di Anderlecht, Tielemans meraih penghargaan tersebut mengungguli Breel Embolo dan Gianluigi Donnarumma. Tahun berikutnya, Donnarumma merebut gelar NXGN, sementara Kylian Mbappe dan Christian Pulisic masing-masing finis kedua dan ketiga.

Justin Kluivert menjadi pemenang NXGN 2018, sedang Donnarumma finis runner-up untuk kedua kalinya, dan Vinicius Junior di tempat ketiga. Pada 2019, bintang Inggris Jadon Sancho yang keluar sebagai pemenang NXGN, disusul Vinicius Junior dan Callum Hudson-Odoi.

Anda bisa menyimak daftar lengkap pemenang NXGN laki-laki pada tabel di atas

Pemenang NXGN wanita

Tahun Pemenang Runner-up Tempat ketiga 2020 Lena Oberdorf Jordyn Huitema Claudia Pina 2021 Hanna Bennison Nikita Tromp Alison Gonzalez 2022 Melchie Dumornay Mary Fowler Haley Bugeja

Lena Oberdorf menjadi pemenang NXGN perempuan pertama pada 2020, sementara Jordyn Huitema dan Claudia Pina menempel di belakang talenta Jerman tersebut. Youngster Swedia Hanna Bennison keluar sebagai pemenang di tahun selanjutnya pada 2021, sementara bintang Haiti Melchie Dumornay dinobatkan sebagai pemenang NXGN 2022.