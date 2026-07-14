Spanyol terus menunjukkan performa gemilang di bawah asuhan pelatih Luis de la Fuente, setelah lolos ke final Piala Dunia untuk kedua kalinya dalam sejarahnya, usai mengalahkan Prancis dengan skor 2-0 pada pertandingan semifinal yang digelar di Dallas, Selasa malam.

Spanyol kembali ke final untuk kedua kalinya dalam sejarahnya, setelah meraih gelar satu-satunya pada tahun 2010 di turnamen yang digelar di Afrika Selatan.

Spanyol terus mempertahankan dominasi mereka di kancah sepak bola dunia belakangan ini, dominasi yang mencapai puncaknya dengan meraih gelar Euro 2024 setelah mengalahkan Inggris di pertandingan final.

Fabian Ruiz, gelandang Paris Saint-Germain, merupakan salah satu bukti nyata dari dominasi Spanyol ini, di mana ia mencatatkan rekor istimewa saat tampil melawan Prancis di semifinal.

Ruiz telah mencatatkan 49 penampilan internasional bersama "La Roja", dan yang menarik perhatian adalah ia belum pernah menelan kekalahan dalam satu pun pertandingan internasional yang pernah ia jalani, dengan catatan 34 kemenangan dan 15 hasil imbang.

Dengan demikian, Spanyol semakin memperkuat dominasi mereka atas Prancis belakangan ini, setelah menyingkirkan Prancis dari babak semifinal dalam tiga turnamen besar terakhir yang diikuti Spanyol; dengan kemenangan 2-1 di semifinal Euro 2024, skor 5-4 di semifinal Liga Bangsa-Bangsa Eropa tahun lalu, dan terakhir di semifinal Piala Dunia kali ini.

Perlu dicatat bahwa Spanyol akan menghadapi pemenang dari pertandingan semifinal lainnya, yang mempertemukan Argentina dan Inggris pada Rabu malam, di final nanti.