Sepak bola Eropa semakin dekat dengan awal musim baru, tetapi persaingan kali ini tidak terbatas pada lapangan hijau semata. Dengan bergulirnya musim 2026-2027, angka-angka mengungkap sebuah realitas ekonomi yang jelas: Liga Primer Inggris kian menjauh secara finansial dari liga-liga besar lainnya, sementara Italia dan Prancis berjuang untuk mempertahankan posisi mereka dalam perlombaan pendapatan dan investasi.

Lima liga besar Eropa, yakni Liga Primer Inggris, LaLiga Spanyol, Serie A Italia, Bundesliga Jerman, dan Ligue 1 Prancis, dikenal sebagai motor utama industri sepak bola global. Sementara LaLiga Spanyol sudah memulai musimnya, meski secara tidak beraturan, kompetisi Liga Primer Inggris, Serie A Italia, dan Ligue 1 Prancis dimulai pada 21 Agustus, disusul oleh Bundesliga Jerman pada tanggal 28 di bulan yang sama.

Total nilai pasar dari lima liga besar tersebut mencapai sekitar 32 miliar euro, sebuah angka yang mencerminkan besarnya dominasi ekonomi sepak bola Eropa, dengan Liga Primer Inggris di garis depan, yang seorang diri menguasai hampir 40% dari total nilai pasar liga-liga ini.

Real Madrid dan Barcelona: kekuatan komersial di Spanyol

Liga Primer Inggris memimpin panggung dengan nilai pasar yang diperkirakan mencapai sekitar 12,56 miliar euro, sementara pendapatan tahunan gabungannya melampaui 8 miliar euro, sebagaimana dilaporkan surat kabar "AS" Spanyol. Angka-angka ini didasarkan pada studi ekonomi global terkini terkait industri sepak bola, yang dipublikasikan sepanjang tahun 2026, di samping laporan tahunan yang berspesialisasi dalam pembiayaan sepak bola dan penilaian pasar.

LaLiga Spanyol menempati posisi kedua dengan nilai pasar sekitar 5,45 miliar euro, disusul Serie A Italia dengan 5,36 miliar euro, kemudian Bundesliga Jerman dengan 4,8 miliar euro, dan terakhir Ligue 1 Prancis dengan nilai yang diperkirakan mencapai 3,8 miliar euro. Pada tataran pendapatan tahunan, Liga Primer Inggris mempertahankan selisih yang sangat besar, dengan rata-rata mencapai sekitar 8,1 miliar euro, dibandingkan 4,1 miliar euro untuk LaLiga Spanyol, 4 miliar euro untuk Bundesliga Jerman, 3,1 miliar euro untuk Serie A Italia, dan 2,3 miliar euro untuk Ligue 1 Prancis.

Ketika menganalisis angka-angka ini, tampak jelas dari tahun ke tahun bahwa arah industri sepak bola Eropa kian ditentukan oleh Liga Primer Inggris, dengan Real Madrid dan Barcelona yang terus memainkan peran luar biasa di tataran kekuatan komersial global. Bahkan Bayern Munich, yang dianggap sebagai klub Jerman paling menonjol yang mampu bersaing dengan dua raksasa Spanyol tersebut, tidak memiliki pengaruh global yang sama yang memungkinkannya berdampak dalam pembentukan arah baru industri di tataran internasional.

Thiago Freitas, Chief Operating Officer di perusahaan Roc Nation Sports, menegaskan bahwa kesenjangan finansial diperkirakan akan berlanjut sepanjang tahun-tahun mendatang, dengan menegaskan bahwa klub-klub besar Italia bisa jadi lebih dekat secara ekonomi ke klub-klub besar Turki ketimbang ke klub-klub Inggris.

Meski selisihnya besar dengan Inggris, LaLiga Spanyol memiliki karakteristik ekonomi yang khas, terutama kekuatan komersial yang luar biasa dari Real Madrid dan Barcelona. Sebagian besar pendapatan sepak bola Spanyol berasal dari aktivitas komersial yang terkait dengan dua klub raksasa itu, yang berhasil mengubah basis penggemar global mereka menjadi sumber pendapatan yang beragam, meliputi sponsor, hospitality, dan hak eksploitasi merek dagang, di samping pemasukan dari stadion.

Adapun Ligue 1 Prancis, ia sangat bergantung pada kekuatan klub-klub besarnya, terutama Paris Saint-Germain, di samping pendapatan tiket. Moisés Assayag, Managing Partner di perusahaan Channel Associados, menilai bahwa liga-liga besar Eropa kian mengarah pada diversifikasi sumber pendapatan mereka alih-alih ketergantungan berlebihan pada hak siar televisi.

Ia mengatakan bahwa hak siar masih menjadi unsur mendasar dalam ekonomi sepak bola, tetapi sponsor dan pendapatan hari pertandingan menjadi semakin penting, karena keduanya memberi klub kemampuan lebih besar untuk menghasilkan nilai langsung dari hubungan mereka dengan penggemar dan merek dagang. Diversifikasi pendapatan juga mengurangi risiko kemerosotan atau stagnasi dalam kontrak siaran, dan menciptakan model finansial yang lebih stabil, terprediksi, serta berkelanjutan dalam jangka panjang.

Getty Images

Siaran televisi: senjata terkuat Inggris

Sumber pendapatan utama berbeda dari satu liga ke liga lainnya. Di Liga Primer Inggris, bagian terbesar dari pendapatan berasal dari hak siar televisi, khususnya hak internasional, yang berkontribusi mengubah kompetisi tersebut menjadi produk sepak bola yang paling tersebar di seluruh dunia. Adapun di Bundesliga Jerman, pendapatan tiket dan federasi lokal menonjol, sementara merek dagang dan sponsor merupakan salah satu sumber pendapatan terpenting di Serie A Italia.

Dengan bergulirnya musim lima liga besar, kesenjangan finansial antara Inggris dan negara-negara Benua Biru lainnya kian melebar, meski total pendapatan pasar sepak bola Eropa untuk pertama kalinya melampaui ambang 40 miliar euro. Menurut data pasar dan laporan UEFA, pertumbuhan pendapatan siaran televisi klub-klub Inggris selama dekade terakhir hampir setara dengan pertumbuhan pendapatan seluruh klub sepak bola Eropa lainnya jika digabungkan.

Liga Primer Inggris memperoleh lebih dari 3,5 miliar euro per tahun dari hak siar, yang terutama didorong oleh penyebaran global kompetisi tersebut dan daya tariknya di pasar-pasar internasional. Terisi penuhnya stadion tidak lagi hanya berarti menjual sebanyak mungkin tiket, tetapi telah berubah menjadi platform komersial terpadu yang melaluinya klub dapat menghasilkan pendapatan tambahan dari hospitality, konsumsi, pariwisata, konten, data, dan sponsor.

Wagner Litzke, Kepala Divisi Pengembangan Bisnis di agensi End to End, mengatakan bahwa pertempuran mendatang dalam sepak bola Eropa akan berlangsung sebagian besar di luar lapangan. Ia menambahkan bahwa klub-klub yang berhasil mengubah minat penggemar menjadi pendapatan tanpa ketergantungan yang meningkat pada hak siar akan memiliki keunggulan, seraya menegaskan bahwa stadion dan basis pendukung telah menjadi dua platform komersial terpadu.

Sebaliknya, sejumlah liga di Benua Biru menghadapi tantangan finansial yang kian meningkat. LaLiga Spanyol mempertahankan posisi kedua secara stabil, meski dengan selisih besar dari Liga Primer Inggris, sementara situasinya tampak lebih sulit di Italia dan Prancis. Serie A Italia mengalami penurunan hampir 3% pada siklus terakhir hak siar domestiknya, sementara nilai kontrak siaran televisi di Ligue 1 Prancis merosot sekitar 20%.

Penurunan ini mendorong Ligue 1 Prancis untuk mencoba model siaran langsung ke konsumen, atau D2C, dalam upaya membatasi kerugian dan mengganti sebagian pendapatan yang hilang dalam jangka menengah. Namun, merosotnya pendapatan siaran tidak menghalangi sektor komersial untuk mencatat pertumbuhan yang mencolok. Sebuah studi bersama yang dilakukan oleh European Sponsorship Association dan perusahaan Ampere Analysis mengungkap penggelontoran dana rekor sekitar 5,4 miliar dolar dalam sponsor yang terkait dengan lima liga besar pada awal musim.

Sekitar 76% dari investasi ini berasal dari merek dagang global, dengan kehadiran kuat dari perusahaan-perusahaan Amerika Utara, Timur Tengah, dan Asia. Liga Primer Inggris dan LaLiga Spanyol memuncaki daftar kontrak sponsor dan pemasok apparel olahraga termahal di dunia, sementara Adidas memimpin pasar sepak bola Eropa dengan pangsa sekitar 11%.

Pada tataran klub, klub-klub raksasa Spanyol, terutama Real Madrid, memuncaki daftar pendapatan komersial individu, setelah pemasukan mereka dari sponsor dan pengembangan stadion melampaui 590 juta euro per tahun, disusul klub-klub seperti Bayern Munich dan Paris Saint-Germain. Bundesliga Jerman menonjol sebagai satu-satunya liga besar yang mayoritas basis sponsornya masih bergantung pada perusahaan-perusahaan lokal dan Jerman.

Getty Images

Bundesliga unggul dalam kehadiran penonton, Inggris dalam pendapatan

Terkait pendapatan hari pertandingan, yang meliputi penjualan tiket, pendapatan stadion, dan loket tiket, Bundesliga Jerman dan Liga Primer Inggris bersaing memperebutkan puncak efisiensi. Bundesliga Jerman secara historis memiliki salah satu rata-rata kehadiran penonton tertinggi di dunia, dengan memanfaatkan harga tiket yang relatif terjangkau dan budaya stadion yang penuh, dengan klub-klub seperti Borussia Dortmund dan Bayern Munich memuncaki panggung.

Namun, dari sisi total pendapatan tunai, Liga Primer Inggris unggul, berkat tingginya harga tiket dan kemampuan menghasilkan pendapatan komersial besar dari stadion-stadion modern dan fasilitas hospitality. Menurut indeks Deloitte tentang klub-klub dengan pendapatan tertinggi dalam sepak bola, klub-klub yang berinvestasi dalam pengembangan infrastruktur olahraga mereka mampu mencatat peningkatan yang mencolok dalam pendapatan hari pertandingan.

Di Spanyol, Real Madrid dan Barcelona berhasil mengganti sebagian penurunan pendapatan siaran televisi melalui kenaikan harga tiket, penambahan kapasitas, dan pemanfaatan komersial fasilitas baru mereka, sehingga hari pertandingan berubah menjadi sumber pendapatan besar yang memadukan olahraga, komersial, dan pariwisata.

Dominasi Inggris tidak terbatas pada pendapatan dan nilai pasar, tetapi juga meluas ke bursa transfer. Hari-hari terakhir menyaksikan aktivitas intensif di bursa transfer, dengan diselesaikannya sejumlah transaksi besar, di antaranya kepindahan Yan Diomande ke Real Madrid seharga 125 juta euro, menjadikannya transaksi termahal dalam sejarah klub, dan masuk daftar transfer termahal di dunia.

Kepindahan Bruno Guimaraes ke Arsenal juga berkontribusi mengangkat total pengeluaran, setelah nilai transaksi tersebut mencapai 87 juta euro, menjadikan pemain Brasil itu pemilik transfer termahal di antara para pemain Brasil sepanjang musim ini.

Menurut data Transfermarkt, total pengeluaran saat ini di lima liga besar mencapai sekitar 6,5 miliar euro. Inggris memuncaki daftar dengan pengeluaran sekitar 2,3 miliar euro, disusul Italia dengan 815,6 juta euro, kemudian Spanyol dengan 605 juta euro, termasuk transaksi Rodri, Jerman dengan 555 juta euro, dan Prancis dengan 382,8 juta euro.

Daftar liga dengan pengeluaran terbesar juga mencakup Championship Inggris dengan 245,3 juta euro, Turki dengan 244,7 juta euro, Liga Saudi dengan 219 juta euro, Portugal dengan 208,6 juta euro, dan Belgia dengan 119,7 juta euro.

Klub-klub Eropa masih mampu mendaftarkan para pemain baru hingga 1 September, yang berarti angka-angka saat ini diperkirakan akan naik pada hari-hari terakhir bursa transfer.

Getty Images

7 klub Inggris di antara yang paling banyak berbelanja

Di tataran global, klub-klub Inggris mendominasi daftar yang paling banyak berbelanja, karena daftar tersebut mencakup tujuh klub Inggris dari sepuluh klub dalam daftar saat ini. Chelsea memimpin daftar dengan pengeluaran sekitar 389 juta euro, disusul Tottenham dengan 267 juta euro, sementara Real Madrid menempati posisi berikutnya dengan 225 juta euro, kemudian Manchester City dengan 175 juta euro, Arsenal dengan 168 juta euro, dan Newcastle dengan 161,2 juta euro.

Daftar tersebut juga mencakup Juventus dengan 137,2 juta euro, Ipswich Town dengan 127,9 juta euro, Brighton dengan 126,1 juta euro, dan Milan dengan 107,4 juta euro. Nilai investasi Barcelona diperkirakan akan naik menjadi sekitar 150 juta euro begitu pengumuman resmi bergabungnya Rodri disampaikan.

Sementara laju investasi Eropa kian cepat, tantangan terbesar bagi industri sepak bola tetaplah mewujudkan keseimbangan antara daya saing dan keberlanjutan finansial. Alexandre Frota, CEO pameran Foot Pro, mengatakan bahwa angka-angka saat ini mencerminkan kekuatan dan dinamika industri sepak bola global, tetapi ia pada saat yang sama menekankan perlunya menjaga keseimbangan finansial.

Ia menambahkan bahwa Eropa terus mempercepat investasi besar-besarannya, sementara pasar Brasil menghadapi tahap saat ini dengan lebih hati-hati dan strategi yang lebih konservatif, seraya menegaskan bahwa masa depan olahraga ini menuntut terjaganya tingkat daya saing yang tinggi tanpa mengorbankan keberlanjutan finansial dalam jangka panjang.

Di sisinya, Claudio Fioretto, CEO perusahaan P&P untuk manajemen olahraga, menilai bahwa bursa transfer Brasil di pertengahan tahun secara historis memiliki dinamika yang berbeda dari awal musim. Ia menunjukkan bahwa pergerakan saat ini bercirikan kehati-hatian, dengan klub-klub berfokus memperkuat posisi-posisi tertentu dan melakukan penggantian yang tertarget alih-alih melakukan perubahan mendasar dalam daftar pemain. Perilaku ini, menurut Fioretto, mencerminkan kondisi finansial klub-klub saat ini dan upaya mereka untuk mewujudkan tingkat tanggung jawab finansial yang lebih besar, meski ia memperkirakan peningkatan aktivitas pasar seiring mendekatnya waktu penutupan periode transfer pada September.

Gambaran utuhnya mengungkap bahwa sepak bola Eropa memasuki musim 2026-2027 dengan perbedaan finansial yang jelas di antara poros-porosnya. Liga Primer Inggris tidak hanya memuncaki daftar pendapatan dan nilai pasar, tetapi juga memiliki kemampuan luar biasa untuk menarik investasi global, memaksimalkan hak siar, dan mengubah stadion serta penggemar menjadi aset komersial yang besar, di samping kehadirannya yang mendominasi di bursa transfer.

Sebaliknya, LaLiga Spanyol berupaya mempertahankan posisinya melalui kekuatan komersial Real Madrid dan Barcelona, sementara Bundesliga Jerman berusaha memanfaatkan basis penggemarnya dan stabilitas struktur ekonominya, di saat Italia dan Prancis menghadapi tantangan yang lebih besar di bidang hak siar dan pendapatan.

Sementara pendapatan sepak bola Eropa melampaui ambang 40 miliar euro, pesan yang paling jelas dengan awal musim baru tampaknya adalah: persaingan memperebutkan gelar liga bisa jadi ditentukan di dalam lapangan, tetapi pertempuran mendominasi masa depan sepak bola ditentukan di luar lapangan, tempat berada uang, siaran, sponsor, penggemar, dan investasi.