Ancelotti: Skotlandia menyulitkan Maroko... dan posisi Konya belum pasti

Pelatih tim nasional Brasil asal Italia, Carlo Ancelotti, menolak memberikan jaminan tegas bahwa ia akan terus mengandalkan Matheus Cunha sebagai penyerang murni, meskipun pemain tersebut berhasil mencetak dua gol pada babak pertama saat melawan Haiti.

Tim Samba berhasil mengalahkan Haiti dengan skor 3-0 pada Sabtu dini hari, dalam pertandingan putaran kedua Grup C Piala Dunia.

Cunha masuk ke susunan pemain inti sebagai pengganti Igor Thiago, setelah sebelumnya masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-61 dalam pertandingan putaran pertama Brasil yang berakhir imbang 1-1 melawan Maroko.

Pelatih asal Italia itu menjawab singkat dalam konferensi pers pasca-pertandingan melawan Haiti, ketika ditanya apakah Konya akan mempertahankan posisinya sebagai penyerang murni, dengan mengatakan: “Mungkin saja.”

Ancelotti menambahkan sambil menjelaskan visinya secara teknis: “Saya rasa posisi yang ditempati Konya sangat bagus untuk menciptakan masalah bagi pertahanan lawan. Ia berhasil melakukan umpan-umpan terobosan dengan sangat baik, dan posisinya sangat ideal untuk menjadi efektif di lini depan.”

Pelatih tim Samba itu melanjutkan: “Hal ini bisa menjadi opsi yang dipertimbangkan. Kami telah membahas topik ini kemarin. Saya tidak ingin memiliki identitas taktis yang kaku dan jelas, dan mungkin kami akan melakukan perubahan pada pertandingan berikutnya.”

Timnas Brasil memuncaki klasemen grup dengan empat poin, unggul selisih gol atas Timnas Maroko, setelah “Singa Atlas” mengalahkan Skotlandia—yang memiliki tiga poin—dengan skor 1-0 pada Jumat pagi.

Timnas Skotlandia akan menghadapi laga Rabu depan di Miami untuk mempertahankan peluang mereka bertahan di turnamen ini, namun Ancelotti menegaskan bahwa ia lebih fokus pada visi yang lebih luas dan tujuan yang lebih besar bagi timnya.

Ancelotti mengatakan terkait hal ini: “Kami tidak memikirkan untuk menyingkirkan Skotlandia, melainkan fokus pada penampilan yang baik dan peningkatan performa kami, dan kami akan menganalisis pertandingan tersebut.”

Ancelotti menyimpulkan: “Jika kami berhasil memastikan posisi teratas di grup, hal itu akan sangat penting bagi masa depan, oleh karena itu kami ingin mempersiapkan diri dengan baik untuk pertandingan tersebut. Skotlandia memiliki karakteristik dan keunggulannya sendiri, serta mampu menimbulkan masalah; mereka telah menyulitkan Maroko hari ini. Karena itulah kami harus fokus pada pertandingan ini, tetap tenang dan sabar, serta terus bekerja untuk berkembang dan meningkatkan performa.”