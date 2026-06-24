Ancaman serius... Sambaran petir mengancam pertandingan Skotlandia melawan Brasil

Sebuah laporan media mengungkapkan bahwa pertandingan antara Skotlandia dan Brasil, yang akan digelar besok pukul 01.00 dini hari waktu Makkah, berada dalam risiko besar.

Skotlandia akan berusaha mempertahankan harapan mereka untuk lolos ke babak gugur Piala Dunia 2026, saat menghadapi juara dunia lima kali di Miami.

Brasil memimpin Grup C dengan 4 poin, unggul selisih gol atas Maroko, sementara Skotlandia berada di posisi ketiga dengan 3 poin, dan Haiti di posisi terakhir tanpa poin.

Surat kabar “The Sun” menegaskan bahwa pertandingan tersebut berpotensi mengalami penundaan yang cukup lama akibat kondisi cuaca buruk, di mana diperkirakan akan turun hujan lebat serta adanya kekhawatiran stadion terkena sambaran petir.

Jika Stadion Miami terkena sambaran petir, pertandingan akan ditunda atau dihentikan untuk waktu yang lama.

Pertandingan antara Prancis dan Irak, yang digelar di Philadelphia, sempat dihentikan selama dua jam akibat badai petir yang sangat hebat; para penonton diarahkan untuk berlindung di tengah pertandingan sementara para pemain kembali ke ruang ganti.

Setiap sambaran petir dalam jangkauan delapan mil dari stadion akan menyebabkan pertandingan ditangguhkan, dan karena penundaan yang lama, para pemain dari kedua tim terpaksa melakukan pemanasan ulang.

Steve Clarke, pelatih tim nasional Skotlandia, mengungkapkan bahwa timnya telah menyiapkan rencana jika pertandingan dihentikan.

Dalam konferensi persnya sebelum pertandingan kemarin, Selasa, ia mengatakan: “Saya rasa Anda semua menyaksikan pertandingan tadi malam, pertandingan Prancis, yang ditunda karena cuaca buruk, dan ini adalah pertama kalinya hal itu terjadi di turnamen ini.”

Dia melanjutkan: “Jadi, saya rasa kami cukup beruntung terkait cuaca sejauh ini, dan melihat prakiraan cuaca besok, kemungkinan akan ada gangguan akibat hujan, dan kami sudah memiliki strategi dalam pikiran tentang cara mengatasinya. Jelas, kita tidak tahu berapa lama penundaan itu akan berlangsung.”

Dia menambahkan: “Kita harus menunggu 30 menit setelah sambaran petir terakhir sebelum permainan dilanjutkan. Jika ada penundaan, semoga saja tidak terlalu lama.”