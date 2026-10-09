Ancaman keras Neville soal Manchester City: Neraka akan terbuka

Analis olahraga sekaligus mantan bintang Manchester United, Gary Neville, menegaskan bahwa "neraka akan terbuka" jika Manchester City berhasil meraih gelar Liga Primer Inggris musim ini, menyusul keputusan yang menyatakan klub tersebut bersalah atas pelanggaran keuangan serius.

Manchester City menghadapi masa penuh ketidakpastian setelah dinyatakan bersalah atas seluruh tuduhan terkait pelanggaran aturan keuangan liga selama sembilan musim, serta sebagian besar tuduhan yang berkaitan dengan kegagalan bekerja sama dalam penyelidikan Liga Primer. Klub itu dituduh "melanggar aturan Liga Primer Inggris secara sistematis selama hampir satu dekade". Dalam laporan yang menggemparkan terkait 130 tuduhan yang dialamatkan kepada City, terungkap pula bahwa mereka menyembunyikan jumlah 900 juta pound sterling dalam transaksi komersial "fiktif".

Di sisi lain, Manchester City selalu membantah melakukan pelanggaran apa pun, dan berjanji akan membuktikan tidak bersalah setelah mengajukan banding resmi. Ada spekulasi bahwa klub tersebut akan menerima sanksi pengurangan poin besar-besaran atau denda keuangan yang sangat besar, namun keinginan klub untuk menempuh jalur pertarungan hukum bisa membuat persoalan ini kian rumit.

Neville berpendapat bahwa kasus ini harus diselesaikan paling lambat pada Februari atau Maret untuk menghindari risiko Manchester City mengangkat trofi juara liga. Dalam perbincangannya di program "The Overlap Daily", Neville mengatakan sebagaimana dikutip surat kabar Inggris, "The Sun": "Akan sangat sulit menyaksikan Manchester City memenangi liga tahun ini."

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Ia menambahkan: "Jika Manchester City mengangkat trofi Liga Primer Inggris pada bulan Mei, saya rasa neraka akan terbuka. Menurut saya hal ini harus ditangani paling lambat pada Februari atau Maret."

Neville juga mengeklaim bahwa Manchester City akan gagal melewati tes pemilik dan pemegang saham di Liga Primer, berdasarkan pengalaman dan pengetahuannya tentang persyaratan tersebut sebagai pemilik klub Salford City. Terkait hal ini, ia menambahkan: "Sebagai pemilik dan direktur, saya memahami kriteria sebenarnya dari tes ini. Jika itu adalah tes yang sama yang harus saya ikuti untuk menjadi direktur dan pemilik, maka mereka akan gagal. Sesederhana itu."