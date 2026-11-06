Xabi Alonso, pelatih kepala Chelsea, berbicara tentang beberapa isu penting di dalam tim, terutama keputusan mencoret Cole Palmer dari skuad timnas Inggris, di samping mengungkap pembaruan medis terkait para pemain "The Blues" yang cedera serta status keikutsertaan mereka dalam laga-laga mendatang.

Hal itu disampaikan dalam konferensi pers yang digelar Alonso hari Jumat ini terkait pertandingan melawan Sunderland pada Minggu mendatang, dalam rangkaian laga pekan kesepuluh Liga Primer Inggris, di mana The Blues menempati peringkat keempat dengan 16 poin dan tertinggal 8 poin dari Arsenal sang pemuncak klasemen.

Mengenai sikapnya tentang pembicaraan dengan Palmer soal keputusan Thomas Tuchel, pelatih Inggris, mencoret Palmer karena absennya dari sejumlah pemusatan latihan sebelumnya, Alonso berkata sebagaimana dikutip situs "Sky Sports": "Kami tidak membicarakan hal itu, justru seluruh fokus kami tertuju pada laga kami yang dinanti hari Minggu. Kami sangat senang dengan apa yang ditunjukkan Cole, dan kami melihat ia menikmati pekerjaannya serta berpadu dengan sangat baik bersama elemen lini serang lainnya. Ia juga membantu tim untuk berkembang dan membaik demi mencapai tujuan kami, dengan kesadaran penuh bahwa segala sesuatu membutuhkan waktu. Saya sangat senang dengan kualitasnya, mentalitasnya, dan pengaruh positifnya terhadap rekan-rekannya yang lain."

Menanggapi adanya penyesalan terkait absennya Palmer dari pemusatan latihan internasional sebelumnya, atau keinginannya untuk membela timnas negaranya, pelatih asal Spanyol itu menegaskan bahwa pekerjaan internal klub adalah prioritas: "Kami tidak menyentuh detail-detail itu. Kami menjalani pertandingan dan hanya berfokus pada urusan Chelsea, serta bagaimana mengembangkan performa dan membantunya agar lebih berpengaruh dalam laga-laga. Kami hanya berbicara soal Chelsea, karena kami punya cukup banyak pekerjaan di klub, dan kami harus fokus di setiap akhir pekan, sebab inilah bidang yang bisa saya pengaruhi dan saya bicarakan."

Pertandingan berikutnya SUN Premier League 09.00 CHE

Mengenai penilaiannya terhadap fase yang tengah dijalani sang pemain dan sejauh mana ia menghadapi tekanan, Alonso menyatakan: "Cole perlu fokus menyajikan sepak bola yang bagus dan menikmati bermain bersama Chelsea. Kami memang telah membicarakan kartu merah usai laga melawan Tottenham, tetapi sebagian besar hal lainnya berpusat pada pertandingan, sepak bola, dan bagaimana kami bisa tampil sebaik mungkin."

Terkait sifat hubungannya dengan tim pelatih timnas dan apakah ia meminta para pemain mundur, Alonso menjelaskan sikapnya dengan gamblang: "Tidak, saya tidak pernah meminta hal itu. Ketika seorang pemain dalam kondisi fisik yang prima, ia layak dipanggil, dan ketika ia belum siap, kami berusaha memberikan informasi yang tepat kepada tim medis timnas agar kami bisa memutuskan bersama. Terkadang pemanggilan bisa jadi tidak menguntungkan pemain, misalnya, Anselmino dipanggil ke timnas Argentina setelah ia berlatih lebih baik selama sepuluh hari terakhir, jadi sangat penting baginya untuk menerima pemanggilan pertamanya, dan hal yang sama berlaku bagi pemain-pemain lainnya."

Berkaitan dengan kebugaran fisik bintang lini tengah Moisés Caicedo, Alonso berkata: "Usai laga terakhir, Moisés mengalami beberapa masalah ringan, dan kami memperkirakan akan memeriksa beberapa kondisi medis besok, dan Caicedo termasuk salah satu di antaranya. Hal ini berkaitan dengan rasa tidak nyaman ketimbang cedera langsung pada betisnya."

Alonso menyinggung status duet Maxence Lacroix dan João Pedro: "Kami tidak memperkirakan keduanya tampil di laga besok. Kami akan melihat bagaimana fase pemulihan mereka berjalan dan perkembangan yang akan mereka capai setelah jeda internasional selama dua pekan, dan saya akan memberikan pembaruan tambahan sebelum laga melawan Leeds."

Sedangkan mengenai status akhir kiper Emiliano Martínez dan keputusan keikutsertaannya, Alonso berkata: "Kami memiliki sesi latihan terakhir sebelum laga hari Minggu dan kami akan mengambil keputusan saat itu, tetapi ia berlatih dengan sangat baik. Sungguh luar biasa bahwa Emi berjuang keras agar siap untuk kembali. Ia pulih lebih cepat dari jadwal yang diperkirakan untuk menjadi bagian dari tim, dan besok kami akan melakukan pemeriksaan terakhir untuk mengambil keputusan final hari Minggu."