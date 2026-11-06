Xabi Alonso, pelatih kepala Chelsea, membahas sejumlah topik penting di dalam tim, terutama keputusan mencoret Cole Palmer dari skuad timnas Inggris, di samping membeberkan pembaruan kondisi medis para pemain Chelsea yang cedera dan status keikutsertaan mereka di laga-laga mendatang.

Hal itu disampaikan dalam konferensi pers yang digelar Alonso hari Jumat ini terkait laga melawan Sunderland pada hari Minggu mendatang, dalam rangkaian pertandingan pekan kesepuluh Liga Primer Inggris, di mana Chelsea menempati peringkat keempat dengan koleksi 16 poin dan terpaut 8 poin dari Arsenal yang memuncaki klasemen.

Mengenai sikapnya terkait pembicaraan dengan Palmer soal keputusan Thomas Tuchel, pelatih Inggris, mencoret Palmer karena ketidakhadirannya di sejumlah pemusatan latihan sebelumnya, Alonso berkata sebagaimana dikutip situs "Sky Sports": "Kami tidak membicarakan hal itu, justru seluruh fokus kami tertuju pada pertandingan kami yang dinanti hari Minggu. Kami sangat senang dengan apa yang ditampilkan Cole, dan kami melihat dia menikmati pekerjaannya serta berpadu dengan sangat baik bersama lini serang lainnya, dia juga membantu tim berkembang dan membaik untuk mencapai target-target kami, dengan kesadaran penuh kami bahwa segala sesuatu butuh waktu. Saya sangat senang dengan kualitasnya, mentalitasnya, dan pengaruh positifnya terhadap rekan-rekannya yang lain."

Menanggapi adanya penyesalan soal absennya Palmer dari pemusatan latihan internasional sebelumnya, atau keinginannya bermain untuk timnas negaranya, pelatih asal Spanyol itu menegaskan bahwa pekerjaan internal klub adalah prioritas: "Kami tidak menyinggung detail-detail itu. Kami menjalani pertandingan dan hanya berfokus pada urusan Chelsea, serta bagaimana mengembangkan performa dan membantunya agar lebih berpengaruh di laga-laga. Kami hanya membicarakan Chelsea, karena kami memiliki cukup banyak pekerjaan di klub, dan kami harus fokus di setiap akhir pekan, karena inilah ranah yang bisa saya pengaruhi dan bicarakan."

Pertandingan berikutnya SUN Premier League 09.00 CHE

Terkait penilaiannya atas fase yang tengah dijalani sang pemain dan sejauh mana dia menghadapi tekanan, Alonso menyatakan: "Cole perlu berfokus menampilkan sepak bola yang baik dan menikmati bermain bersama Chelsea. Kami memang sudah membahas kartu merah usai pertandingan melawan Tottenham, tetapi sebagian besar hal lainnya berpusat pada pertandingan, sepak bola, dan bagaimana kami bisa menampilkan yang terbaik."

Mengenai sifat hubungannya dengan tim pelatih timnas dan apakah dia meminta para pemain untuk menarik diri, Alonso menjelaskan sikapnya dengan gamblang: "Tidak, saya tidak pernah meminta hal itu. Ketika seorang pemain berada dalam kesiapan fisik penuh, dia layak dipanggil, dan ketika dia belum siap, kami berusaha memberikan informasi yang sesuai kepada tim medis timnas agar kami memutuskan bersama. Terkadang pemanggilan mungkin tidak menguntungkan sang pemain, misalnya, Anselmino dipanggil ke timnas Argentina setelah berlatih lebih baik selama sepuluh hari terakhir, sehingga sangat penting baginya untuk menerima panggilan pertamanya, dan hal yang sama berlaku bagi para pemain lainnya."

Terkait kebugaran fisik bintang lini tengah Moises Caicedo, Alonso berkata: "Usai pertandingan terakhir, Moises mengalami beberapa masalah kecil, dan kami memperkirakan akan memeriksa sejumlah kondisi medis besok, dan Caicedo termasuk salah satunya, ini lebih berkaitan dengan rasa tidak nyaman ketimbang cedera langsung pada otot betis."

Alonso menyinggung situasi duo Maxence Lacroix dan Joao Pedro: "Kami tidak memperkirakan keduanya bisa tampil di pertandingan besok. Kami akan melihat bagaimana fase pemulihan mereka berjalan dan perkembangan yang akan mereka capai setelah jeda internasional selama dua pekan, dan saya akan memberikan pembaruan tambahan sebelum laga melawan Leeds."

Adapun soal situasi akhir kiper Emiliano Martinez dan keputusan keikutsertaannya, Alonso berkata: "Kami memiliki sesi latihan terakhir sebelum laga hari Minggu dan kami akan mengambil keputusan kami saat itu, tetapi dia berlatih dengan sangat baik, sungguh luar biasa bahwa Emi telah mengerahkan upaya besar untuk siap kembali. Kepulihannya lebih cepat dari jadwal waktu yang diperkirakan untuk menjadi bagian dari tim, dan besok kami akan melakukan pemeriksaan terakhir untuk mengambil keputusan final pada hari Minggu."