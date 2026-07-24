Federasi Sepak Bola Arab Saudi mengumumkan seluruh pertandingan babak 32 besar turnamen Piala Pelayan Dua Kota Suci, pada musim sepak bola baru 2026-2027.

Turnamen Piala Pelayan Dua Kota Suci akan dimulai pada 16 Agustus mendatang, melalui 3 pertandingan, yang mempertemukan Al-Bukayriyah dengan Al-Hazm, Al-Orobah melawan Abha, dan Al-Wehda menghadapi Al-Shabab.

Sementara itu, Al-Hilal, sang juara bertahan, memulai perjalanan mempertahankan Piala Raja pada 17 Agustus, ketika bertandang ke markas Al-Raed, yang terdegradasi dari Liga Arab Saudi pada dua musim lalu, di Stadion Kota Olahraga Raja Abdullah di Buraidah.

Pada hari yang sama, Al-Ahli memulai perjalanannya di turnamen yang belum pernah dimenanginya selama 10 tahun tersebut, yaitu ketika menghadapi tim Al-Anwar, di kandang tim terakhir ini.

Pada 18 Agustus akan menyaksikan sejumlah pertandingan berat pula, di mana Al-Ittihad menghadapi tim Al-Najma yang terdegradasi dari Liga Roshn pada musim lalu, di Stadion Kota Olahraga Raja Abdullah di Buraidah.

Adapun Al-Nassr, akan menjadi satu-satunya tim dari kuartet besar yang bermain melawan salah satu tim Liga Roshn, tepatnya menghadapi tim Al-Diriyah, yang baru promosi dari Liga Yelo, yaitu pada 18 Agustus pula, di Stadion Pangeran Faisal bin Fahd di Riyadh.

Pertandingan babak 32 besar turnamen Piala Pelayan Dua Kota Suci akan ditutup pada 19 Agustus, dengan 3 laga, yang mempertemukan Damac dengan Al-Taawoun, Jeddah dengan Al-Kholood, dan Al-Ula menghadapi Al-Fateh.

Perlu diingat bahwa Al-Hilal merupakan juara bertahan Piala Pelayan Dua Kota Suci, di mana turnamen tersebut menjadi satu-satunya gelar yang mereka raih pada musim lalu bersama pelatih Italia Simone Inzaghi, setelah kemenangan atas Al-Kholood pada pertandingan final.

Jadwal pertandingan babak 32 besar Piala Pelayan Dua Kota Suci