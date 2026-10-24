Klub Al Ittihad mendapatkan kembali bintangnya, dalam perjalanan mencari kemenangan pertama pada musim ini di ajang Liga Champions Elite Asia.

Al Ittihad akan bertandang ke markas Navbahor dari Uzbekistan, pada Senin lusa, di stadion tim tuan rumah, dalam pekan ketiga fase liga Liga Champions Elite Asia.

Surat kabar "Arriyadiyah" Saudi menyebut bahwa daftar pemain tim asal Jeddah itu untuk laga tersebut menyaksikan kembalinya winger Belanda Steven Bergwijn, setelah pulih dari cedera yang dialaminya baru-baru ini.

Bergwijn mengalami cedera radang usus, yang menyebabkannya absen dari laga melawan Al Diriyah, kemarin Jumat, yang berakhir dengan kemenangan "Sang Harimau" dengan skor 2-0, pada pekan kesebelas Liga Roshn Saudi.

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Kembalinya winger ini sangat penting bagi Al Ittihad, terlebih karena mereka belum meraih satu kemenangan pun di Liga Champions Elite Asia hingga saat ini.

"Sang Kapten" bermain imbang di laga pertamanya melawan Al Shamal dari Qatar dengan skor 1-1, sementara kalah pada laga kedua di Stadion Al Inma Jeddah dengan skor 2-1 dari Shabab Al Ahli dari Uni Emirat Arab.

Hasil-hasil negatif ini membuat posisi Al Ittihad mengecewakan di ajang Asia, di mana mereka menempati peringkat kesebelas dengan koleksi satu poin, sementara tim asal Uzbekistan itu menempati peringkat ketujuh dengan koleksi 3 poin.