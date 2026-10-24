Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Al Ittihad vs Al Diriyah - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Diterjemahkan oleh

Al Ittihad Dapatkan Kembali Bintangnya dalam Perburuan Kemenangan Pertama di Asia

S. Bergwijn
Neftchi Fargona vs Al Ittihad
Neftchi Fargona
Al Ittihad
AFC Champions League Elite
Belanda
Uzbekistan
Arab Saudi

Mampukah "The Tigers" Berhasil?

Klub Al Ittihad mendapatkan kembali bintangnya, dalam perjalanan mencari kemenangan pertama pada musim ini di ajang Liga Champions Elite Asia.

Al Ittihad akan bertandang ke markas Navbahor dari Uzbekistan, pada Senin lusa, di stadion tim tuan rumah, dalam pekan ketiga fase liga Liga Champions Elite Asia.

Surat kabar "Arriyadiyah" Saudi menyebut bahwa daftar pemain tim asal Jeddah itu untuk laga tersebut menyaksikan kembalinya winger Belanda Steven Bergwijn, setelah pulih dari cedera yang dialaminya baru-baru ini.

Bergwijn mengalami cedera radang usus, yang menyebabkannya absen dari laga melawan Al Diriyah, kemarin Jumat, yang berakhir dengan kemenangan "Sang Harimau" dengan skor 2-0, pada pekan kesebelas Liga Roshn Saudi.

Kembalinya winger ini sangat penting bagi Al Ittihad, terlebih karena mereka belum meraih satu kemenangan pun di Liga Champions Elite Asia hingga saat ini.

"Sang Kapten" bermain imbang di laga pertamanya melawan Al Shamal dari Qatar dengan skor 1-1, sementara kalah pada laga kedua di Stadion Al Inma Jeddah dengan skor 2-1 dari Shabab Al Ahli dari Uni Emirat Arab.

Hasil-hasil negatif ini membuat posisi Al Ittihad mengecewakan di ajang Asia, di mana mereka menempati peringkat kesebelas dengan koleksi satu poin, sementara tim asal Uzbekistan itu menempati peringkat ketujuh dengan koleksi 3 poin.

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google