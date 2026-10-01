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FBL-KSA-HILAL-ITTIHADAFP
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Al-Ittihad bersiap hadapi klasik melawan Al-Hilal dengan laga "divisi utama"

Al Ittihad
Al Hilal
Saudi Pro League
Saudi First Division League
Arab Saudi

Harimau Berburu Puncak Klasemen

Klub Al-Ittihad memutuskan untuk memanfaatkan Liga Divisi Satu Arab Saudi, guna mempersiapkan diri menghadapi laga El Clasico yang dinantikan melawan rival tradisional, Al-Hilal, di Liga Roshn.

Al-Ittihad akan bertandang ke markas Al-Hilal, pada 10 Oktober mendatang, di Stadion Kingdom Arena di ibu kota Arab Saudi, Riyadh, dalam laga puncak pekan kedelapan Liga Roshn.

Dan sembilan hari sebelum El Clasico, klub Al-Ittihad mengungkapkan akan menjalani laga persahabatan melawan klub Al-Wehda yang berlaga di Liga Divisi Satu Arab Saudi, guna mempersiapkan diri menghadapi Al-Hilal.

Pertandingan tersebut akan digelar pada Sabtu mendatang, sepekan sebelum El Clasico, di stadion klub Al-Ittihad di kota Jeddah, Arab Saudi.

Al-Ittihad memasuki El Clasico dengan mengincar kemenangan untuk merebut puncak klasemen Liga Arab Saudi, karena saat ini mereka menempati peringkat kedua dengan 17 poin, hanya terpaut satu poin di belakang Al-Hilal yang menempati peringkat pertama.

Perlu diketahui bahwa Al-Ittihad adalah satu-satunya tim yang belum mengalami kekalahan di musim ini pada Liga Roshn Arab Saudi hingga saat ini, sementara Al-Hilal menderita satu kali kekalahan melawan Neom dengan skor 2-0.

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