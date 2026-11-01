Al Hilal menerima kabar buruk jelang laga melawan Shabab Al Ahli

Al Hilal Saudi menerima pukulan baru menjelang laga penting melawan Shabab Al Ahli Uni Emirat Arab, setelah dipastikan absennya sang winger asal Brasil, Gabriel Martinelli, dari pertandingan yang dijadwalkan berlangsung Selasa dalam lanjutan pekan keempat Liga Champions Asia Elite di Stadion Kingdom Arena, Riyadh, akibat kondisi fisiknya yang belum sepenuhnya pulih.

Menurut laporan surat kabar Saudi "Arriyadiyah", Martinelli masih menjalani program rehabilitasi di klinik klub untuk pemulihan dari cedera otot hamstring, seraya menyebutkan bahwa pemain tersebut berkembang dengan baik sesuai rencana perawatan dan rehabilitasi yang ditetapkan untuknya.

Surat kabar itu menjelaskan bahwa kemungkinan kembalinya winger asal Brasil tersebut ke latihan bersama tim akan menjadi jelas dalam pekan ini, menunggu sejauh mana responsnya terhadap program rehabilitasi, sebelum menentukan waktu kepulangannya untuk tampil dalam pertandingan.

Martinelli sebelumnya mengalami cedera otot saat laga Al Hilal melawan Al Qadsiah dalam lanjutan pekan kesebelas Liga Roshn Saudi pada 23 Oktober lalu.

Usai cedera tersebut, akun resmi klub Al Hilal melalui platform X mengumumkan bahwa pemain Brasil Gabriel Martinelli membutuhkan perawatan dan rehabilitasi selama kurun waktu antara 10 hingga 15 hari.

Dengan demikian, Martinelli absen dalam pertandingan ketiga Al Hilal sejak mengalami cedera, setelah sebelumnya absen dari dua laga melawan Al Shamal Qatar di Liga Champions Asia Elite dan Al Fateh di Liga Roshn Saudi, sehingga ia bergabung dalam daftar absen pada laga melawan Shabab Al Ahli, menunggu penentuan waktu kepulangannya ke lapangan.