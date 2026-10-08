Al Hilal, Al Nassr, dan Al Ittihad Sepakat: Permintaan Liga Ditolak

Para pejabat klub Al Hilal, Al Nassr, dan Al Ittihad menolak permintaan Liga Profesional Saudi, dengan menegaskan bahwa mereka ingin menjaga privasi mereka.

Liga meminta agar latihan tim utama dibuka untuk suporter dan media sekali dalam sebulan sebagai batas minimal.

Menurut sumber khusus kepada surat kabar "Arriyadiyah", klub Al Hilal, Al Nassr, dan Al Ittihad berada di puncak daftar klub yang menolak gagasan tersebut, setelah mereka menerima surat edaran dari Liga Profesional Saudi pekan lalu, yang mencakup keinginan Liga untuk membuka kehadiran suporter dan media pada latihan tim-tim Liga Roshn Saudi secara berkala, dengan frekuensi sekali dalam sebulan sebagai batas minimal.

Surat kabar itu menjelaskan bahwa klub-klub yang menolak menyampaikan keberatan atas penerapan usulan tersebut, mengingat keinginan staf teknis untuk menjaga privasi latihan, serta tidak membeberkan aspek-aspek teknis dan taktis yang sedang dikerjakan selama sesi-sesi latihan, terutama pada periode menjelang pertandingan-pertandingan penting.

Menurut sumber tersebut, klub Al Hilal, Al Nassr, dan Al Ittihad diperkirakan akan mengadakan pertemuan dengan Liga untuk membatalkan gagasan itu, atau mencapai solusi yang mempertimbangkan aspek-aspek teknis dan privasi tim.

Melalui usulan ini, Liga Profesional Saudi berupaya memperkuat komunikasi antara klub dan suporternya, memberikan ruang yang lebih besar bagi media untuk meliput persiapan tim, serta meningkatkan interaksi media dan suporter yang menyertai kompetisi Liga Roshn Saudi.

Perlu dicatat bahwa latihan Al Nassr pada Rabu lalu dihadiri media setelah konferensi pers pelatih asal Australia, Ange Postecoglou.