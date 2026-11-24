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Kekalahan 2-3 Al-Ahli dari Al-Shamal, setelah sempat unggul dua gol tanpa balas, kembali memicu kritik di kalangan media Saudi. Tanda tanya pun muncul seputar masa depan pelatih Marino Pušić dan kemampuan manajemen klub dalam mengambil keputusan tegas, menyusul kekalahan yang terasa menyakitkan mengingat cara tim kehilangan keunggulannya.

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Dalam program "Rotana Sport ma'a Walid", jurnalis Walid Al-Faraj membahas dampak kekalahan tersebut bersama tamunya, Faisal Zaid. Zaid kemudian mengkritik cara manajemen Al-Ahli menangani persoalan pelatih, dan menilai bahwa keraguan dalam mengambil keputusan telah menjadi bagian dari masalah yang dihadapi klub.

Zaid menyindir situasi yang mungkin terulang antara pelatih dan manajemen. "Jika kita memberi judul untuk pertandingan ini, judulnya adalah: Pušić berkata kepada manajemen Al-Ahli, pecat saya", ujarnya.

Al-Faraj menanggapinya dengan nada sinis dan menegaskan bahwa tidak ada keputusan di dalam tubuh Al-Ahli. Ia menyinggung tidak adanya ketegasan meski hasil dan performa tim menurun, serta pertanyaan yang muncul seputar masa depan tim pelatih.

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Al-Faraj melanjutkan: "Mereka tidak akan memecatnya kecuali dia kalah lima gol dari Al-Ittihad." Ia menegaskan bahwa sebagian manajemen tidak berani mengambil keputusan yang dinantikan suporter "sampai atap runtuh menimpa mereka", menurut istilahnya. Ia juga menyebut ada manajemen yang tidak bergerak bahkan ketika situasi sudah mencapai tahap yang sulit diabaikan, sehingga melemahkan posisi mereka di mata suporter. Al-Ahli akan menghadapi Al-Ittihad pada 11 Desember mendatang dalam pekan ke-15 Liga Roshn.

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Zaid mengatakan bahwa kaidah manajerial sudah jelas: "Ketika keputusan tidak ada, manajemen menjadi lemah… Hari ini Anda sedang membakar diri Anda sendiri." Menurutnya, manajemen Al-Ahli merugikan diri sendiri dengan terus mempertahankan pendekatan ini, karena tampak tidak mampu menuntaskan persoalan penting pada waktu yang tepat, alih-alih menghadapi krisis secara langsung dan bertanggung jawab atas pilihan yang diambil.

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Di sisi lain, Al-Faraj mengkritik cara pengelolaan klub saat ini. Menurutnya, klub-klub telah menjauh dari citra tradisional lembaga olahraga dan menjadi "lebih mirip pabrik semen", sesuai istilahnya. Ia merujuk pada banyaknya tingkatan pengambilan keputusan dan rumitnya prosedur, yang membuat para pejabat klub tidak mampu bergerak secepat yang dibutuhkan ketika krisis terjadi.

Dalam pembicaraannya, ia menyebut bahwa manajemen klub belum tentu memiliki kebebasan untuk bertindak sendiri, karena sebagian keputusan memerlukan persetujuan dan arahan dari tingkat manajemen yang lebih tinggi. Dari sudut pandangnya, hal itu menjelaskan sikap menunggu yang ditunjukkan manajemen, tetapi tidak membebaskannya dari konsekuensi situasi saat ini.

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Zaid kembali menyatakan bahwa pejabat di Al-Ahli, siapa pun nama atau jabatannya, pada akhirnya hanya menunggu arahan, alih-alih memiliki wewenang yang jelas untuk menangani masalah. Ia menegaskan bahwa situasi ini membuat perannya lebih mirip seorang suporter yang menunggu apa yang akan terjadi, tanpa kemampuan untuk memengaruhi keputusan.

Zaid menutup pembicaraannya dengan menyinggung sulitnya mengetahui pihak mana yang dapat dihubungi suporter atau dituntut untuk bertindak, di tengah tidak jelasnya tanggung jawab dan tumpang-tindihnya wewenang.

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