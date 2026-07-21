Menurut Fabrizio Romano, pemain terbaik Piala Dunia 2026 itu ingin suatu hari nanti bermain untuk Los Blancos. "Rodri bermimpi untuk membela Real Madrid. Dia akan sangat senang jika bisa pindah ke Real Madrid," ungkap sumber terpercaya tersebut pada hari Senin di saluran YouTube-nya.

Romano menjelaskan niat transfer yang spektakuler ini dengan mengaitkannya pada masa lalu Rodri, di mana pindah ke ibu kota Spanyol akan menjadi kembalinya dia ke kampung halamannya. Rodri pernah menjalani masa mudanya di akademi Atletico Madrid dan bermain untuk rival sekota Real Madrid pada musim 2018/19. Pada bulan Maret lalu, dia sendiri telah menyatakan dalam sebuah wawancara bahwa tawaran dari Real Madrid “tidak bisa ditolak begitu saja”.

Namun, menurut jurnalis Italia tersebut, transfer ini kemungkinan baru akan terwujud pada musim panas mendatang. “Saat ini, negosiasi antara Real Madrid dan Rodri terhambat karena presiden klub,” jelas Romano, merujuk pada Florentino Pérez, yang konon belum sepenuhnya yakin dengan perekrutan ini dan dianggap sebagai “hambatan utama” bagi terwujudnya transfer tersebut.

Namun, hal itu bisa berubah tahun depan jika Rodri berstatus bebas transfer. Berdasarkan informasi terkini, kontrak gelandang serang tersebut di Manchester City hanya berlaku hingga akhir Juni 2027. Sementara itu, City dilaporkan sedang berupaya untuk segera mengklarifikasi situasi dan memperpanjang kontrak pemain berusia 30 tahun itu untuk jangka panjang. Menurut Romano, Rodri telah menerima “tawaran yang sangat menggiurkan secara finansial”.

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Bukan Hanya Juara Dunia: Lemari Trofi Rodri yang Penuh

Rodri telah bermain di Manchester sejak 2019, setelah City membayar klausul pelepasan sebesar 70 juta euro. Berseragam The Skyblues, ia antara lain empat kali menjuarai Liga Premier, dua kali menjuarai Piala FA, dan sekali menjuarai Liga Champions. Di tingkat individu, ia dianugerahi Ballon d'Or pada 2024. Sudah sejak saat itu beredar rumor bahwa ia bisa saja pindah ke tim yang justru pernah memboikot pemberian penghargaan tersebut kepadanya, untuk menggantikan duo gelandang veteran Toni Kroos dan Luka Modric.

Minggu lalu, ia juga dinobatkan sebagai juara dunia bersama Spanyol saat mengalahkan Argentina. Selain itu, sang pengatur serangan ini juga dinobatkan sebagai pemain terbaik turnamen dalam kemenangan tersebut. Dua tahun sebelumnya, ia telah meraih gelar juara Kejuaraan Eropa bersama tim nasional Jerman.

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Olise juga menjadi bahan pembicaraan: Siapa saja yang sudah direkrut Real?

Di Madrid, ia saat ini bukan satu-satunya bintang Piala Dunia yang menjadi bahan pembicaraan. Michael Olise juga terus-menerus dikaitkan dengan Real dan, sama seperti Rodri, dikabarkan memimpikan kepindahan tersebut. Pemain sayap itu kabarnya telah menyampaikan niatnya kepada rekan setimnya di tim nasional Prancis. Di FC Bayern, keinginan untuk pindah tersebut tampaknya belum disampaikan secara resmi.

Terlepas dari rumor-rumor tersebut, Los Blancos telah menyelesaikan beberapa kesepakatan pertama. Jose Mourinho, yang kembali ke pinggir lapangan di Santiago Bernabeu, dapat mengandalkan rekan-rekan Rodri di tim juara dunia, yaitu Marc Cucurella, Denzel Dumfries, Ibrahima Konate, dan Bernardo Silva, pada musim mendatang. Menurut laporan, Mou tampaknya juga sangat ingin mendatangkan satu pemain baru lagi untuk posisi gelandang tengah.







