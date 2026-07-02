Thomas Tuchel, pelatih tim nasional Inggris, bertekad untuk membalas kekecewaan akibat gol “Tangan Maradona”, 40 tahun setelah gol kontroversial tersebut yang menghancurkan hati para pendukung Inggris.

Saat masih remaja, Tuchel menyaksikan dari rumahnya di Jerman kekalahan timnas Inggris yang dipimpin Bobby Robson dari Argentina yang dipimpin Maradona di perempat final Piala Dunia 1986 di Meksiko.

Maradona mencetak gol pertama dalam kemenangan 2-1 itu dengan menggunakan tangannya, sebelum mencetak gol kedua setelah melakukan aksi solo yang menakjubkan dari tengah lapangan, dalam salah satu pertandingan paling terkenal dalam sejarah Piala Dunia.

Inggris akan kembali ke Stadion Azteca yang legendaris di Kota Meksiko untuk pertama kalinya sejak saat itu, guna menghadapi tuan rumah di babak 16 besar Piala Dunia.

Tuchel berencana memanfaatkan kenangan masa lalu di stadion ini sebagai motivasi tambahan bagi para pemain The Three Lions untuk melaju ke perempat final.

“Kami akan membalikkan keadaan dan merebut kembali hak kami,” kata Tuchel dalam pernyataan yang dimuat surat kabar Daily Mail.

Ia melanjutkan, “Saya sangat menyukai sepak bola dan turnamen-turnamen masa lalu. Foto-foto dari Piala Dunia Meksiko ini terpajang di St. George’s Park, tempat kami berlatih. Di sana ada foto besar Gary Lineker saat mencetak gol, serta foto para pelatih dan Peter Shilton. Itu adalah bagian-bagian hebat dari sejarah. Ini adalah momen besar bagi kami untuk memperbaiki hubungan dengan stadion ini dan mengubah jalannya pertandingan.”

Pelatih asal Jerman itu menambahkan, “Saya tidak memiliki keterkaitan langsung dengan kisah (tangan Maradona), tetapi hal itu berarti bagi saya. Saat itu saya berusia 13 tahun, dan Jerman baru saja menghadapi Argentina di pertandingan final.”

Dia melanjutkan sambil mengenang, “Saya ingat sebuah buku bergambar yang ada di atas meja kopi, serta foto-foto yang dipenuhi bendera. Dan saya ingat bayangan sesuatu yang tergantung di tengah lapangan Azteca, dan tidak pernah bergerak sama sekali. Matahari begitu tepat di atas kepala sehingga bayangan itu selalu tetap berada di tengah lapangan.”

Dia menyimpulkan, “Saya sangat antusias untuk menjalani pertandingan ini. Ini adalah pertandingan bersejarah, di stadion bersejarah. Kami akan bermain di hadapan seluruh negara, dan di hadapan energi para penonton yang akan memenuhi stadion.”