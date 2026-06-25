100% Mesir... Mengungkap peluang semua tim nasional untuk lolos dari babak penyisihan grup Piala Dunia

Beberapa tim telah memastikan lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026, sementara tim-tim lain harus berjuang di putaran ketiga babak penyisihan grup untuk bisa menyusul tim-tim yang telah lolos ke babak gugur.

Tim-tim yang telah lolos secara resmi adalah Meksiko, Afrika Selatan, Swiss, Kanada, Bosnia dan Herzegovina, Brasil, Maroko, Amerika Serikat, Jerman, Prancis, Norwegia, Argentina, dan Kolombia.

Di sisi lain, beberapa tim telah secara resmi tersingkir dari Piala Dunia, yaitu: Republik Ceko, Qatar, Haiti, Turki, Tunisia, Yordania, dan Panama.

Dua tim teratas dari setiap grup akan lolos, ditambah delapan tim terbaik yang menempati posisi ketiga.

Dalam hal ini, jaringan statistik “Opta”, sebagaimana dilansir situs “Foot Mercato”, mengungkap persentase peluang tim-tim yang tersisa dan sedang berjuang untuk lolos ke babak 32 besar sebagai berikut:

- Grup A: Korea Selatan dengan persentase 87,76%

- Grup III: Skotlandia dengan persentase 24,86%

- Grup keempat: Australia dengan persentase 93,36% dan Paraguay dengan persentase 88,08%

- Grup Kelima: Pantai Gading dengan persentase 93,29%, Ekuador dengan persentase 18,15%, dan Curaçao dengan persentase 17,58%

- Grup keenam: Belanda sebesar 100%, Jepang sebesar 100%, Swedia sebesar 91,50%

- Grup Ketujuh: Mesir sebesar 100%, Belgia sebesar 91,96%, Iran sebesar 56,61%, dan Selandia Baru sebesar 7,99%

- Kelompok Kedelapan: Spanyol sebesar 100%, Cape Verde sebesar 66,72%, Uruguay sebesar 38,19%, dan Arab Saudi sebesar 33,27%

- Grup Kesembilan: Senegal sebesar 72,18% dan Irak sebesar 1,12%

- Grup Kesepuluh: Austria sebesar 97,15% dan Aljazair sebesar 82,09%

- Grup Kesebelas: Portugal sebesar 100%, Republik Demokratik Kongo sebesar 41,59%, dan Uzbekistan sebesar 1,68%

- Grup ke-12: Inggris dengan persentase 100%, Ghana dengan persentase 100%, dan Kroasia dengan persentase 94,86%