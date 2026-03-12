Jól indult a mérkőzés a Varga Barnabás számára, a harmadik percben Razvan Marin végzett el egy szögletet, amire a magyar válogatott játékos menetrendszerűen érkezett és a kapu jobb oldalába fejelte a labdát (0-1).

Varga Barnabás góljának köszönhetően az AEK Athén már korán megszerezte a vezetést a szlovéniai odavágón.

Frissítés (22:06)

A csapatok 3-0-s görög előnnyel mehetettek az öltözőbe a félidőben, Varga Barnabás könnyen megszerezhette volna első mesterhármasát az AEk Athén színeiben.

Frissítés (22:52)

A második félidőben még Harold Moukoudi is betalált, így végül 4-0-ra nyert Szlovéniában az AEK Athén.

Varga Barnabás megállíthatatlan

Varga Barnabás nem tud leállni, a magyar válogatott csatár már 5 gólt és két gólpasszt adott az AEK Athén színeiben, amióta januárban megérkezett a Ferencvárostól.

A 31 éves támadó betalált az Olimpiakosz és a Volosz ellen egyszer, a Panszerraikosz ellen pedig kétszer talált be. Varga Barnabás a múlt héten gólpasszt is kiosztott a 98. percben, az athéni gárda Varga lekészítése után mentette 2-2-re a Volosz elleni mérkőzést. A magyar válogatott támadó a Larissza elleni sikerben is kulcsszerepet játszott.

Varga Barnabásnak olyannyira jól megy az AEK Athénnál, hogy a piaci értéke is megnőtt.

De két válogatottbeli csapattársa, Sallai Roland és Szoboszlai ázsiója is több millió euróval nőtt az elmúlt napokban.



