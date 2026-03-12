Goal.com
Live
Varga Barnabáshttps://x.com/AEKINSIDER/
C. Kovács Attila

Varga Barnabás kis híján mesterhármast szerzett, de így is hengerelt az AEK Athén + videó

Az AEK Athén három gólt is berámolt az NK Celjének a Konferencialiga csütörtöki első felvonásának első félidejében Celjében. Varga Barnabás indította el az athéni hengert, a magyar játékos ezt követően még kétszer betalálhatott volna, azonban a szerencse elpártolt mellőle. Mutatjuk az első játékrész részleteit!

A harmadik percben Razvan Marin végzett el egy jobb oldali szögletet, amire Varga Barnabás érkezett ellentmondást nem tűrően, és egy okos fejessel a kapu jobb oldalába fejelte a labdát. Korán megszerezte a vezetést az AEK Athén (0-1).

Nem kellett sokat várni az újabb Varga Barnabás helyzetre, a 13. percben egy remek indítást követően lépett ki a védők mögül, eltolta védője mellett, és ezzel egy az egybe került Zan Lebannal, a Celje kapusával, a magyar játékos azonban lehet megijedt a helyzettől, mivel csak a bal kapufára helyezte a játékszert. 

Pár perccel később ismét hasonlóan nagy helyzetbe került Varga, azonban túl közel került Lebanhoz, aki testével védeni tudta a 31 éves támadó próbálkozását. 

A Varga-show után a csapattársak lerendezték a Celjét

A 31. percben megduplázta előnyét az AEK, Luka Jovics passza után Aboubakary Koita kezdett hatalmas szólóba, és lőtte ki a hosszú sarkot (0-2).

A 36. percben pedig szerencsés gólnak köszönhetően már 0-3 állt az eredményjelzőn, ugyanis Mijat Gacsinovics beadását középről kilőtték a védők, azonban a labda ismét az athéniak szerb játékosához került, aki kapásból ismét beadta, azonban beadása lecsúszott, és a hosszúba hullt, Leban földbe gyökerezett lábakkal nézte végig a lövést, esélye sem volt (0-3).

Szlovénia 1
Koper crest
Koper
KOP
NK Celje crest
NK Celje
CEL
Görögország 1
Atromitosz crest
Atromitosz
ATR
AEK Athén crest
AEK Athén
AEK

A félidőben így 3-0-s AEK Athén vezetéssel mehettek a csapatok.

A mérkőzés alakulását IDE KATTINTVA élőben követheted. 

Frissítés (22:06)

A csapatok 3-0-s görög előnnyel mehetettek az öltözőbe a félidőben, Varga Barnabás könnyen megszerezhette volna első mesterhármasát az AEk Athén színeiben. 

Frissítés (22:52)

A második félidőben még Harold Moukoudi is betalált, így végül 4-0-ra nyert Szlovéniában az AEK Athén. 

Varga Barnabás ellenállhatatlan formában játszik

Ez volt a magyar válogatott játékos ötödik gólja az AEK Athén színeiben, korábban az Olimpiakosz és a Volosz ellen egyszer, a Panszerraikosz ellen pedig kétszer talált be. De 31 éves csatár már két gólpasszal is jelentkezett, illetve a hétvégi Larissza elleni bajnoki is az ő fejese után dőlt el. 


Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.

Google News 

A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is! 

Default


Üdvözlünk a Goal.comon! A Goal.com a világ egyik legismertebb futballoldala, ahol egy helyen megtalálod a legfrissebb futballhíreket, átigazolási híreket, mérkőzésbeszámolókat és minden fontos történést a nemzetközi labdarúgás világából. A Goal.com napi szinten közöl futballhíreket a legnagyobb bajnokságokról és klubokról, valamint részletesen beszámol a topjátékosok teljesítményéről és a futballvilág legfontosabb eseményeiről. Oldalunk folyamatosan követi a Premier League, a Bajnokok Ligája, a La Liga, a Serie A, a Bundesliga és az NB I legfontosabb mérkőzéseit, eredményeit és futballhíreit. Kiemelten foglalkozunk a világ legismertebb klubjaival, köztük a Real Madrid, a Barcelona, a Manchester United, az Arsenal, a Chelsea, a Bayern München, a Borussia Dortmund, az Atlético Madrid, a Juventus, az AC Milan, az Inter, a Liverpool, az RB Leipzig, a Tottenham, a Paris Saint-Germain, az AEK Athén és a Manchester City csapataival. A Goal.com rendszeresen beszámol a futballvilág legnagyobb sztárjainak teljesítményéről és a velük kapcsolatos futballhírekről is. Oldalunkon megtalálod többek között Vinícius Júnior, Neymar, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Mohamed Szalah, Erling Haaland, Kylian Mbappé,Luka Modric, Rodri, Martin Odegaard, Viktor Gyökeres, Ousmane Dembélé, Vitinha, Jude Bellingham, Harry Kane, Declan Rice, Lamine Yamal,Gavi, Pedri, Robert Lewandowski,Raphinha, Virgil van Dijk, Alexis Mac Allister, Achraf Hakimi, Antonio Rüdiger, Bukayo Saka és Cole Palmer legfrissebb híreit és teljesítményét. A Goal.com kiemelten foglalkozik az átigazolási hírekkel és az átigazolási piac legfontosabb fejleményeivel is. Nálunk megtalálod a legfrissebb játékos-átigazolásokat, klubhíreket, edzői nyilatkozatokat, mérkőzés-összefoglalókat és gólokat, valamint minden fontos futballhírt a hazai és nemzetközi labdarúgás világából. A Goal.com külön figyelmet fordít a magyar labdarúgókra és a magyar válogatott szereplésére is. Napi szinten beszámolunk Szoboszlai Dominik, Sallai Roland, Kerkez Milos, Schäfer András, Szalai Attila,Gulácsi Péter, Willi Orbán, Pécsi Ármin, Bolla Bendegúz,Gruber Zsombor, Dárdai Pál, Dárdai Bence, Dibusz Dénes, Tóth Alex és Varga Barnabás teljesítményéről, valamint a magyar futball legfontosabb híreiről. A Goal.com futballhírei folyamatosan követik a rangadókat, rekordokat, sérüléseket, átigazolásokat és minden olyan eseményt, amely meghatározza a nemzetközi labdarúgás és a topbajnokságok küzdelmeit.
Hirdetés
0