A harmadik percben Razvan Marin végzett el egy jobb oldali szögletet, amire Varga Barnabás érkezett ellentmondást nem tűrően, és egy okos fejessel a kapu jobb oldalába fejelte a labdát. Korán megszerezte a vezetést az AEK Athén (0-1).

Nem kellett sokat várni az újabb Varga Barnabás helyzetre, a 13. percben egy remek indítást követően lépett ki a védők mögül, eltolta védője mellett, és ezzel egy az egybe került Zan Lebannal, a Celje kapusával, a magyar játékos azonban lehet megijedt a helyzettől, mivel csak a bal kapufára helyezte a játékszert.

Pár perccel később ismét hasonlóan nagy helyzetbe került Varga, azonban túl közel került Lebanhoz, aki testével védeni tudta a 31 éves támadó próbálkozását.

A Varga-show után a csapattársak lerendezték a Celjét

A 31. percben megduplázta előnyét az AEK, Luka Jovics passza után Aboubakary Koita kezdett hatalmas szólóba, és lőtte ki a hosszú sarkot (0-2).

A 36. percben pedig szerencsés gólnak köszönhetően már 0-3 állt az eredményjelzőn, ugyanis Mijat Gacsinovics beadását középről kilőtték a védők, azonban a labda ismét az athéniak szerb játékosához került, aki kapásból ismét beadta, azonban beadása lecsúszott, és a hosszúba hullt, Leban földbe gyökerezett lábakkal nézte végig a lövést, esélye sem volt (0-3).

A félidőben így 3-0-s AEK Athén vezetéssel mehettek a csapatok.

Frissítés (22:06)

Frissítés (22:52)

A második félidőben még Harold Moukoudi is betalált, így végül 4-0-ra nyert Szlovéniában az AEK Athén.

Varga Barnabás ellenállhatatlan formában játszik

Ez volt a magyar válogatott játékos ötödik gólja az AEK Athén színeiben, korábban az Olimpiakosz és a Volosz ellen egyszer, a Panszerraikosz ellen pedig kétszer talált be. De 31 éves csatár már két gólpasszal is jelentkezett, illetve a hétvégi Larissza elleni bajnoki is az ő fejese után dőlt el.





