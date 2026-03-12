A harmadik percben Razvan Marin végzett el egy jobb oldali szögletet, amire Varga Barnabás érkezett ellentmondást nem tűrően, és egy okos fejessel a kapu jobb oldalába fejelte a labdát. Korán megszerezte a vezetést az AEK Athén (0-1).
Nem kellett sokat várni az újabb Varga Barnabás helyzetre, a 13. percben egy remek indítást követően lépett ki a védők mögül, eltolta védője mellett, és ezzel egy az egybe került Zan Lebannal, a Celje kapusával, a magyar játékos azonban lehet megijedt a helyzettől, mivel csak a bal kapufára helyezte a játékszert.
Pár perccel később ismét hasonlóan nagy helyzetbe került Varga, azonban túl közel került Lebanhoz, aki testével védeni tudta a 31 éves támadó próbálkozását.
A Varga-show után a csapattársak lerendezték a Celjét
A 31. percben megduplázta előnyét az AEK, Luka Jovics passza után Aboubakary Koita kezdett hatalmas szólóba, és lőtte ki a hosszú sarkot (0-2).
A 36. percben pedig szerencsés gólnak köszönhetően már 0-3 állt az eredményjelzőn, ugyanis Mijat Gacsinovics beadását középről kilőtték a védők, azonban a labda ismét az athéniak szerb játékosához került, aki kapásból ismét beadta, azonban beadása lecsúszott, és a hosszúba hullt, Leban földbe gyökerezett lábakkal nézte végig a lövést, esélye sem volt (0-3).
A félidőben így 3-0-s AEK Athén vezetéssel mehettek a csapatok.
A mérkőzés alakulását IDE KATTINTVA élőben követheted.
Frissítés (22:06)
A csapatok 3-0-s görög előnnyel mehetettek az öltözőbe a félidőben, Varga Barnabás könnyen megszerezhette volna első mesterhármasát az AEk Athén színeiben.
Frissítés (22:52)
A második félidőben még Harold Moukoudi is betalált, így végül 4-0-ra nyert Szlovéniában az AEK Athén.
Varga Barnabás ellenállhatatlan formában játszik
Ez volt a magyar válogatott játékos ötödik gólja az AEK Athén színeiben, korábban az Olimpiakosz és a Volosz ellen egyszer, a Panszerraikosz ellen pedig kétszer talált be. De 31 éves csatár már két gólpasszal is jelentkezett, illetve a hétvégi Larissza elleni bajnoki is az ő fejese után dőlt el.
Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.
Üdvözlünk a Goal.comon! A Goal.com a világ egyik legismertebb futballoldala, ahol egy helyen megtalálod a legfrissebb futballhíreket, átigazolási híreket, mérkőzésbeszámolókat és minden fontos történést a nemzetközi labdarúgás világából. A Goal.com napi szinten közöl futballhíreket a legnagyobb bajnokságokról és klubokról, valamint részletesen beszámol a topjátékosok teljesítményéről és a futballvilág legfontosabb eseményeiről. Oldalunk folyamatosan követi a Premier League
, a Bajnokok Ligája
, a La Liga
, a Serie A
, a Bundesliga
és az NB I
legfontosabb mérkőzéseit, eredményeit és futballhíreit. Kiemelten foglalkozunk a világ legismertebb klubjaival, köztük a Real Madrid
, a Barcelona
, a Manchester United
, az Arsenal
, a Chelsea
, a Bayern München
, a Borussia Dortmund
, az Atlético Madrid
, a Juventus
, az AC Milan
, az Inter
, a Liverpool
, az RB Leipzig
, a Tottenham
, a Paris Saint-Germain
, az AEK Athén
és a Manchester City
csapataival. A Goal.com rendszeresen beszámol a futballvilág legnagyobb sztárjainak teljesítményéről és a velük kapcsolatos futballhírekről is. Oldalunkon megtalálod többek között Vinícius Júnior
, Neymar
, Cristiano Ronaldo
, Lionel Messi
, Mohamed Szalah
, Erling Haaland
, Kylian Mbappé,Luka Modric
, Rodri
, Martin Odegaard
, Viktor Gyökeres
, Ousmane Dembélé
, Vitinha
, Jude Bellingham
, Harry Kane
, Declan Rice
, Lamine Yamal,Gavi
, Pedri
, Robert Lewandowski,Raphinha
, Virgil van Dijk
, Alexis Mac Allister
, Achraf Hakimi
, Antonio Rüdiger
, Bukayo Saka
és Cole Palmer
legfrissebb híreit és teljesítményét. A Goal.com kiemelten foglalkozik az átigazolási hírekkel és az átigazolási piac legfontosabb fejleményeivel is. Nálunk megtalálod a legfrissebb játékos-átigazolásokat, klubhíreket, edzői nyilatkozatokat, mérkőzés-összefoglalókat és gólokat, valamint minden fontos futballhírt a hazai és nemzetközi labdarúgás világából. A Goal.com külön figyelmet fordít a magyar labdarúgókra és a magyar válogatott szereplésére is. Napi szinten beszámolunk Szoboszlai Dominik
, Sallai Roland
, Kerkez Milos
, Schäfer András
, Szalai Attila,Gulácsi Péter
, Willi Orbán
, Pécsi Ármin
, Bolla Bendegúz,Gruber Zsombor
, Dárdai Pál
, Dárdai Bence
, Dibusz Dénes
, Tóth Alex
és Varga Barnabás
teljesítményéről, valamint a magyar futball legfontosabb híreiről. A Goal.com futballhírei folyamatosan követik a rangadókat, rekordokat, sérüléseket, átigazolásokat és minden olyan eseményt, amely meghatározza a nemzetközi labdarúgás és a topbajnokságok küzdelmeit.