Conference League
Conference League Áttekintés
Conference League, mérkőzések & eredmények
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április 15., szerda
április 29., szerda
május 6., szerda
május 26., kedd
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|Poz
|Csapat
|P
|Gy
|D
|V
|F
|GP
|+/-
|pontok
|Forma
|1
|Strasbourg
|6
|5
|1
|0
|11
|5
|6
|16
|2
|Raków Czestochowa
|6
|4
|2
|0
|9
|2
|7
|14
|3
|AEK Athén
|6
|4
|1
|1
|14
|7
|7
|13
|4
|Sparta Praha
|6
|4
|1
|1
|10
|3
|7
|13
|5
|Rayo Vallecano
|6
|4
|1
|1
|13
|7
|6
|13
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