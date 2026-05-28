Kövesd élőben Varga Barnabásék sorsdöntő visszavágóját!

Az AEK Athén szörnyen nehéz helyzetből várja a Rayo Vallecano elleni Konferencialiga-negyeddöntő visszavágóját, ugyanis Varga Barnabásék 3-0-s vereséget szenvedtek a madridi odavágón. Azonban hiába tűnik lehetetlennek a küldetés, az AEK hazai pályán egészen biztosan mindent meg fog tenni a továbbjutás kiharcolásáért. Ha velünk tartasz, egyetlen pillanatról sem maradsz le!