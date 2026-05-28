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Conference League

Conference League Áttekintés

Varga Barnabás

Kövesd élőben Varga Barnabásék sorsdöntő visszavágóját!

Az AEK Athén szörnyen nehéz helyzetből várja a Rayo Vallecano elleni Konferencialiga-negyeddöntő visszavágóját, ugyanis Varga Barnabásék 3-0-s vereséget szenvedtek a madridi odavágón. Azonban hiába tűnik lehetetlennek a küldetés, az AEK hazai pályán egészen biztosan mindent meg fog tenni a továbbjutás kiharcolásáért. Ha velünk tartasz, egyetlen pillanatról sem maradsz le!

AEK Athén vs Rayo VallecanoAEK Athén
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Conference League, mérkőzések & eredmények

április 15., szerda
AEK Athén badge
AEK Athén
AEK
3
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
1
VE
össz 3 - 4
április 29., szerda
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
1
Strasbourg badge
Strasbourg
STR
0
VE
Sahtar Donyeck badge
Sahtar Donyeck
SHK
1
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
3
VE
május 6., szerda
Strasbourg badge
Strasbourg
STR
0
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
1
VE
össz 0 - 2
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
2
Sahtar Donyeck badge
Sahtar Donyeck
SHK
1
VE
össz 5 - 2
május 26., kedd
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
0
VE
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Tabella

PozCsapatPGyDVFGP+/-pontokForma
1Strasbourg crestStrasbourg6510115616
GY
GY
GY
GY
D
2Raków Czestochowa crestRaków Czestochowa642092714
GY
GY
GY
D
D
3AEK Athén crestAEK Athén6411147713
GY
GY
GY
D
GY
4Sparta Praha crestSparta Praha6411103713
GY
GY
GY
D
V
5Rayo Vallecano crestRayo Vallecano6411137613
GY
GY
V
GY
D
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