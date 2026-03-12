Varga Barnabás fejesével már a harmadik percben megszerezte a vezetést az AEK Athén. Ezt követően pedig jött az athéni henger, Varga Barnabás pedig közel került hozzá, hogy megszerezze első athéni mesterhármasát.

A csapatok a félidőben 3-0-s athéni előnnyel vonulhattak az öltözőbe.

A folytatásban ismét betalálta a görögök, a 49. percben az athéniak szabadrúgása még a kapufán csattant, a kipattantóra Harold Moukoudi csapott le, és az üres kapuba passzolta a labdát (0-4).

Érdekesség, hogy Moukoudi a hétvégén is egy hasonló helyzet után szerzett roppant fontos találatot, a középső védő gólja ugyanis három pontot jelentett a Larissza ellen.

Ezzel tulajdonképpen le is zárult a találkozó érdemi része, több gól már nem született a találkozón, így végül 4-0-ra nyertek Varga Barnabásék, és tetemes előnnyel várják a jövő csütörtöki athéni visszavágót.

A mérkőzés tudósítását IDE KATTINTVA találod meg.



Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.