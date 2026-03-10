A Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal felálló Liverpool a Sallai Rolandot padoztató Galatasaray otthonába látogatott a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének első felvonásán.

A 71. percben úgy tűnt, egyenlít a Liverpool, Szoboszlai Dominik szögletét ugyanis Ibrahima Konaté jutatta be a Galatasaray kapujába, azonban közel két perces videóbírózás után kiderült, hogy a Liverpool középső védője a kezével ért hozzá a labdához, így Gil Manzano játékvezető végül érvénytelenítette a találatot, így maradt az 1-0-s isztambuli vezetés.

Arról korábban már beszámoltunk, hogy Sallai Roland miért nem került be a Galatasaray kezdőcsapatába

Frissítés! (20:40)

