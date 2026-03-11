Szoboszlai dobhártyája majd beszakadt, nem bírta az isztambuli poklot + videó

A mérkőzésről készült videón is jól látható, hogy Szoboszlai Dominik nehezen bírkózott meg az „isztambuli pokollal":

A Liverpool több játékosa is küzdött a pokoli hangulattal, így végül egyáltalán nem volt meglepő, hogy a Galatasaray 1-0-ra nyert a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének első felvonásán, és jó pozícióból várja a jövő heti liverpooli visszavágót.

A Liverpool a török szurolók heves szurkolása ellenére is közel járt a gólhoz: Szoboszlai szögletéből a második félidőben majdnem egyenlíteni tudtak a vörösök, Ibrahima Konaté a kapuba is fejelte a labdát, azonban a videóbíró percekkel később les miatt érvénytelenítette a találatot.

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, Szoboszlai Dominik egy derékon rúgással „köszöntette" Sallai Rolandot a mérkőzésen. Illetve arról is írtunk, miért nem kezdett Sallai Roland a mérkőzésen.

