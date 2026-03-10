Goal.com
BL: Sallai Roland nem kezd Szoboszlaiék ellen, kiderült, miért

Török sajtóértesülések szerint rossz hírt kapott Sallai Roland a Galatasaray vezetőedzőjétől, Okan Buruktól, nem kezd kedden este a Liverpool elleni Bajnokok Ligája-nyolcaddöntőben. Így ha igazak a török sajtó információi, akkor a kezdő sípszónál maximum két magyar játékos, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos lesz ott a pályán. Mutatjuk a részleteket.

A Bajnokok Ligája nyolcaddöntői kedden 18.45-kor a Galatasaray–Liverpool párharc első mérkőzésével kezdődnek. A pályán akár három magyar játékos is kezdőként szerepelhetne: Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos (mindkettő Liverpool) és Sallai Roland (Galatasaray).

Sallai Roland kikerült a kezdőcsapatból

A török média azonban kedd délután arról írt, hogy a Galatasaray vezetőedzője, Okan Buruk meglepő döntést hozott: Sallai helyett az elefántcsontparti Wilfried Singo kerülhet a kezdőcsapatba.

Törökországban óriási várakozás előzi meg a Galatasaray és a Liverpool FC összecsapását. Szoboszlai szinte biztos ott lesz a vendégek kezdőjében, míg a Liverpool menedzsere, Arne Slot a balhátvéd posztján Kerkez és Andy Robertson között választhat. A török sajtó viszont arról számolt be, hogy Buruk a várakozásokkal ellentétben a kispadra ültetheti Sallait.

A Galatasaraynál hét játékos is az eltiltás szélén áll: Ugurcan Cakir, Ismail Jakobs, Davinson Sánchez, Abdülkerim Bardakci, Sallai, Noa Lang és Victor Osimhen is kihagyja a visszavágót, ha sárga lapot kap – sőt maga Buruk vezetőedző is az eltiltás határán táncol.

De nem csak a sárga lapok miatt maradhat ki Sallai Roland

A török média szerint a szakember részben éppen ezért hagyhatja ki Sallait a kezdőből, hogy elkerülje az esetleges sárga lapot, de taktikai okok is állhatnak a háttérben. A két csapat az idei BL alapszakaszának második fordulójában, szeptember 30-án már találkozott Isztambulban: akkor a Galatasaray 1–0-ra nyert, és Sallai azon a meccsen sem kezdett, csak a 71. percben állt be. Singo viszont jobbhátvédként végig a pályán volt, és jó teljesítményt nyújtott.

A Galatasaray a hétvégén 1–0-ra megnyerte a Besiktas JK elleni idegenbeli rangadót: Sallai kezdőként a 92. percig játszott, és sárga lapot is kapott, míg Singo csak a 82. percben állt be.

A török sajtó hétfőn még biztosra vette, hogy Sallai a Liverpool ellen is kezd majd, ezért is számít nagy meglepetésnek, hogy a Galatasaray háza tájáról olyan hírek szivárogtak ki: a magyar válogatott támadó ezúttal a kispadon kezdhet. Hamarosan kiderül, valóban így lesz-e.

Frissítés (17:36)

Igaznak bizonyultak a török sajtóértesülések, Sallai Roland valóban csak a kispadon kezd a Liverpool elleni BL-nyolcaddöntőn.

A Galatasaray-Liverpool mérkőzés alakulását IDE KATTINTVA élőben követheted. 

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, Sallai Roland,Szoboszlai Dominik és Varga Barnabás piaci értéke is több millió euróval nőtt az elmúlt napokban.


