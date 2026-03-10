BL: Slot miatt nem volt fent egyszerre három magyar, végül Sallaiék örülhettek Szoboszlaiék ellen

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos a Liverpool kezdőcsapatában kaptak helyet, míg Sallai Roland taktikai okokból csak a kispadon kezdett a Galatasaray-Liverpool BL-nyolcaddöntőben.

A találkozó első, és egyben egyetlen szabályos gólja a 7. percen született meg, Victor Osimhen csúsztatása után Mario Lemina fejelt be az ötösről egy szögletet.

Ezt követően mindkét csapat szerzett még 1-1 szabálytalan gólt. Először Victor Oshimhen talált be labdaszerzést követően, azonban Gil Manzano játékvezető les miatt nem adta meg a gólt.

Szoboszlai kis híján gólpasszt adott

A 71. percben úgy tűnt, egyenlít a Liverpool, Szoboszlai Dominik szögletét ugyanis Ibrahima Konaté jutatta be a Galatasaray kapujába, azonban közel két perces videóbírózás után kiderült, hogy a Liverpool középső védője a kezével ért hozzá a labdához, így Gil Manzano játékvezető végül érvénytelenítette a találatot, így maradt az 1-0-s isztambuli vezetés.

Több gól már nem született a mérkőzésen, így a Liverpool meglepetésre 1-0-s vereséget szenvedett a Galatasaraytól.

Mennyit játszottak a magyarok?

Szoboszlai végigjátszotta a találkozót, Sallai Roland pedig a 77. percben állt be a gólszerző Lemina helyére. Ha Arne Slot nem cserélte volna le – valószínűleg a sárga lapja miatt – Kerkez Milost, akkor az utolsó negyedórában három magyar is ott lehetett volna a pályán.

A visszavágót jövő hét szerdán rendezik Liverpoolban.

A mérkőzés tudósítását IDE KATTINTVA nézheted vissza.

