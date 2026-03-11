Goal.com
Live
Szoboszlai SallaiSzabó Miklós / Nemzeti Sport
C. Kovács Attila

BL: Szoboszlai egy derékon rúgással „köszöntette" Sallait a Galatasaray-Liverpoolon + videó

Szoboszlai Dominik egy derékbe rúgással köszöntötte Sallai Rolandot a Galatasaray-Liverpool Bajnokok Ligája nyolcaddöntőt megelőző bemelegítésnél. Sallai azonban nem húzta fel magát Szoboszai furcsa köszöntésén, a két magyar játékos mosolyogva összepacsizott és megölelték egymást.

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a Galatasaray meglepetésre 1-0-s győzelmet aratott az angol bajnoki címvédő Liverpool ellen a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének első mérkőzésén Isztambulban.

Szoboszlai szögletéből a második félidőben majdnem egyenlíteni tudtak a vörösök, Ibrahima Konaté a kapuba is fejelte a labdát, azonban a videóbíró percekkel később les miatt érvénytelenítette a találatot.

A mérkőzésen három magyar Sallai Roland, Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik is pályára léptek, utóbbi meglehetősen extrém módját választotta Sallai köszöntésének, ha finoman is, de derékon rúgta válogatottbeli csapattársát a bemelegítés során. 

A Galatasaray játékosa azonban nem kapta fel a vizet, a két játékos lepacsizott, megölelték egymást, váltottak pár szót, majd mindenki ment tovább a dolgára:

@99tarafsz

Açıklama 🇭🇺 Szoboszlai, milli takımdan arkadaşı Sallai ile şakalaşıyor. 😅 #galatasaray #liverpool #tiktok #keşfet #keşfetteyizzz

♬ orijinal ses - 99Tarafsız

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, Szoboszlai Dominik egy derékon rúgással „köszöntette" Sallai Rolandot a mérkőzésen. Illetve arról is írtunk, miért nem kezdett Sallai Roland a mérkőzésen. 

A Galatasaray-Liverpool tudosítását IDE KATTINTVA találod meg. 

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.

Google News 

A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is! 

Default


Üdvözlünk a Goal.comon! A Goal.com a világ egyik legismertebb futballoldala, ahol egy helyen megtalálod a legfrissebb futballhíreket, átigazolási híreket, mérkőzésbeszámolókat és minden fontos történést a nemzetközi labdarúgás világából. A Goal.com napi szinten közöl futballhíreket a legnagyobb bajnokságokról és klubokról, valamint részletesen beszámol a topjátékosok teljesítményéről és a futballvilág legfontosabb eseményeiről. Oldalunk folyamatosan követi a Premier League, a Bajnokok Ligája, a La Liga, a Serie A, a Bundesliga és az NB I legfontosabb mérkőzéseit, eredményeit és futballhíreit. Kiemelten foglalkozunk a világ legismertebb klubjaival, köztük a Real Madrid, a Barcelona, a Manchester United, az Arsenal, a Chelsea, a Bayern München, a Borussia Dortmund, az Atlético Madrid, a Juventus, az AC Milan, az Inter, a Liverpool, az RB Leipzig, a Tottenham, a Paris Saint-Germain, az AEK Athén és a Manchester City csapataival. A Goal.com rendszeresen beszámol a futballvilág legnagyobb sztárjainak teljesítményéről és a velük kapcsolatos futballhírekről is. Oldalunkon megtalálod többek között Vinícius Júnior, Neymar, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Mohamed Szalah, Erling Haaland, Kylian Mbappé,Luka Modric, Rodri, Martin Odegaard, Viktor Gyökeres, Ousmane Dembélé, Vitinha, Jude Bellingham, Harry Kane, Declan Rice, Lamine Yamal,Gavi, Pedri, Robert Lewandowski,Raphinha, Virgil van Dijk, Alexis Mac Allister, Achraf Hakimi, Antonio Rüdiger, Bukayo Saka és Cole Palmer legfrissebb híreit és teljesítményét. A Goal.com kiemelten foglalkozik az átigazolási hírekkel és az átigazolási piac legfontosabb fejleményeivel is. Nálunk megtalálod a legfrissebb játékos-átigazolásokat, klubhíreket, edzői nyilatkozatokat, mérkőzés-összefoglalókat és gólokat, valamint minden fontos futballhírt a hazai és nemzetközi labdarúgás világából. A Goal.com külön figyelmet fordít a magyar labdarúgókra és a magyar válogatott szereplésére is. Napi szinten beszámolunk Szoboszlai Dominik, Sallai Roland, Kerkez Milos, Schäfer András, Szalai Attila,Gulácsi Péter, Willi Orbán, Pécsi Ármin, Bolla Bendegúz,Gruber Zsombor, Dárdai Pál, Dárdai Bence, Dibusz Dénes, Tóth Alex és Varga Barnabás teljesítményéről, valamint a magyar futball legfontosabb híreiről. A Goal.com futballhírei folyamatosan követik a rangadókat, rekordokat, sérüléseket, átigazolásokat és minden olyan eseményt, amely meghatározza a nemzetközi labdarúgás és a topbajnokságok küzdelmeit.
Hirdetés
0