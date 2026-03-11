Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a Galatasaray meglepetésre 1-0-s győzelmet aratott az angol bajnoki címvédő Liverpool ellen a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének első mérkőzésén Isztambulban.

Szoboszlai szögletéből a második félidőben majdnem egyenlíteni tudtak a vörösök, Ibrahima Konaté a kapuba is fejelte a labdát, azonban a videóbíró percekkel később les miatt érvénytelenítette a találatot.

A mérkőzésen három magyar Sallai Roland, Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik is pályára léptek, utóbbi meglehetősen extrém módját választotta Sallai köszöntésének, ha finoman is, de derékon rúgta válogatottbeli csapattársát a bemelegítés során.

A Galatasaray játékosa azonban nem kapta fel a vizet, a két játékos lepacsizott, megölelték egymást, váltottak pár szót, majd mindenki ment tovább a dolgára:

