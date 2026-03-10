Korábban kezdődik! Kövesd élőben Szoboszlai, Kerkez és Sallai csatáját a BL-ben!

A két csapat már szeptember 30-án már találkozott egymással, akkor Victor Osimhen büntetőjével 1-0-ra nyert a Galatasaray, a büntetőt egyébként Szoboszlai Dominik hozta össze az isztambuliaknak, a magyar játékos arcon ütötte Baris Alper Yilmazt, Clément Turpin pedig rögtön a tizenegyespontra mutatott.

Három magyar a kezdőben

Az őszi mérkőzésen Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a Liverpool kezdőcsapatában kaptak helyet, Sallai Roland peidg a 71. percben állt be csereként. Mivel Sallai Roland a hétvégén felépült sérüléséből, és 90 percet már bírt a Besiktas elleni bajnokin, így nagy valószínűséggel ismét mindhárom magyar szerepet kap a kedd esti találkozón.

Hiába a Galatasaray őszi sikere, a nyolcaddöntő esélyese így is a Liverpool, azonban az isztambuli mérkőzésen, látva, hogy a Juventus is egy 5-2-s pofonba szaladt bele idegenben, bármi megtörténhet.

Korai kezdés

További érdekesség, hogy a Liverpool utoljára még 2024 december 10-én, a Girona ellen kezdett 18:45-kor a BL-ben, a Galatasaraynak azonban nem lesz szokatlan a korai kezdés, hiszen a Union Saint-Gilloise, az Atlético Madrid és a Juventus ellen is 18:45-kor kezdődött a hazai mérkőzésük a most futó BL-idényben.

