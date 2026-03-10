Kubatov Gábor Bajnokok Ligája-győzelemről és Tóth Alex távozásáról is beszélt

Terjedelmes interjút adott a Demokratának Kubatov Gábor, a Ferencváros elnöke. A beszélgetés során szóba került a télen 12 millió euróért eladott Tóth Alex távozása. A magyar középpályás esetét Varga Baranbáséhoz hasonlította az FTC első embere.

"Tudni kell Aliról, hogy nem nézte meg az új szerződését, nem az érdekelte, milyen fizetés szerepel benne - kezdte Kubatov. - Nem a több pénzért ment el, hanem a szakmai karrierért. Ilyen esetben nem is szabad küzdeni a megtartásáért. Hiszen ha az az álma, hogy a világ legerősebb bajnokságában játsszon, és jön is onnan egy konkrét és komoly ajánlat, akkor mit mondhatnál neki?

Hogy édes öcsém, még maradsz egy évet, esetleg kettőt? Megsérülhet, és akkor nem lesz többet ilyen lehetősége. Varga Barnánál ugyanez volt a helyzet: ha 30 éves elmúlt valaki, és kap egy komoly, három és fél éves szerződést nagyon jó, sőt, még annál is jobb fizetéssel, hogy mondjam azt neki, Barna, itt még tart a kontraktusod, itt maradsz és kész?

Vajon nem azon fog gondolkodni folyamatosan, hogy a karrierje vége felé megköthette volna élete legjobb szerződését? Ezeket a helyzeteket mindig lehetőségként kell nézni: itt az esélyed arra, hogy pénzt csinálj egy játékosból, és kell keresned egy másikat, akit beépítesz, és aki később majd hasonló karriert tud befutni. De ez az utánpótlás-nevelésre is hatással van."

Ezt követően arról is beszélt a Ferencváros elnöke, hogy mi az egyik legnagyobb problémája az MLSZ-szel kapcsolatban.

"Nekem hiányzik nagyon a közös gondolkodás. Fel kéne ismerni, hogy nem az MLSZ-nek vannak klubjai, hanem az egyesületeknek van labdarúgó-szövetségük. Ráadásul talán az egyetlen NBI-es klub vagyunk, amely ott volt az MLSZ alapításánál.

Szerintem ez így nem jó: nincsenek szakmai beszélgetések, konferenciák, nem vagyunk bevonva mint tulajdonosok, mint klubirányítók a magyar labdarúgás jövőjét illető gondolkodásba. Ezen kellene változtatni.

Csányi elnök úrral nincs személyes feszültség közöttünk, csak másként látjuk a dolgokat."

Végül, de nem utolsó sorban kitért a zöld-fehérek más szakosztályaira: női kézilabdában is szeretné megnyerni a BL-t.

"Sokan azt mondják, hogy a magyar kézilabdázás évtizedek óta a világ élmezőnyében van. Szerintem viszont a világ élmezőnye sok tekintetben elment mellettünk. Két éve fogtunk bele ebbe a munkába, azt mondom, öt éven belül nekünk BL-t kell nyerni. Ha ez sikerül, akkor – ahogy a vízilabdában – nem fogjuk könnyen elengedni a trófeát."

