Slot megszólalt a török pokollal kapcsolatban, a magyar játékosok csapattársát a fülsiketítő hangzavar miatt kellett lecserélni

Arne Slot reméli, hogy a Liverpool kedden meg tud birkózni a Galatasaray elleni ellenséges Bajnokok Ligája-hangulattal, miután az idény korábbi szakaszában már sokkolta őket az isztambuli közönség dühe. Slot csapata szeptemberben a csoportkörben 1-0-s vereséget szenvedett a Rams Parkban, a fülsiketítő környezet pedig mély nyomot hagyott a játékosokban. Ezzel kapcsolatban egy 2017-ben történt estet is felelevenítettünk.

A török klub hírhedt szenvedélyes és gyakran megfélemlítő szurkolóiról, akik egy 1993-as BEK-meccs előtt a repülőtéren a híres „Welcome to hell” (Üdvözlünk a pokolban) felirattal fogadták a Manchester Unitedet. A Liverpool most ismét egy pattanásig feszült arénában találja magát, hiszen a Galatasaray 2014 óta először játszik BL-nyolcaddöntőt, miután a rájátszásban bravúros teljesítménnyel kiejtették a Juventust. Arne Slot pontosan tudja, hogy a Vörösökre a pályán és a lelátón is óriási nyomás vár.  

Az itteni szurkolók lenyűgözőek. Ezt már az őszi meccsünkön is megtapasztaltuk” – mondta Slot a hétfői sajtótájékoztatón. „A jó hír az, hogy egyszer már átéltük ezt az atmoszférát. Ez pozitívum, bár a Galatasaray játékosai minden hazai meccsükön ezt kapják. Számunkra viszont új volt az élmény. Amikor nálunk volt a labda, a fütyülés olyan hangos volt, annyira hangos! Ez még a legtapasztaltabb játékosaimat is meglepte. A lényeg, hogy most már tudjuk, mire számítsunk, de persze nemcsak a szurkolók ellen játszunk, hanem tizenegy kiváló futballista és egy remek edző ellen is.” 

Törökországban játszani sosem egyszerű feladat. Elég csak visszagondolni a 2017-es esetre, amikor Gulácsi Péter és Willi Orbán csapattársát, Timo Wernert, az RB Leipzig akkori csatárát a 32. percben le kellett cserélni a Besiktas elleni BL-meccsen, mert egyszerűen nem bírta elviselni a stadionban uralkodó zajt. Werner még füldugóval is próbálkozott, de végül maga kérte a cseréjét a páratlan hangzavar miatt.

Egyelőre úgy tűnik, mégsem sikerült teljesen akklimatizálódnia a Mersey-partiaknak, a Galatasaray 1-0-s előnnyel vonult szünetre a Liverpool ellen a BL-nyolcaddöntő odavágóján, melyet ITT követhetsz élőben. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos a kezdőben kapott, helyet, Sallai Roland viszont csak a kispadon kezdett a törököknél, aminek okára is fény derült a meccs előtt.

