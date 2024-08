Real Madrid : Bellingham réprimande le trio offensif, Mbappé lui répond cash

Inondé de stars, le Real Madrid n’a pas pu faire la différence à Majorque, dimanche. Une prestation du trio de l’attaque que déplore Bellingham.

Même si la Maison Blanche a remporté son premier trophée de la saison en Supercoupe de l’UEFA, le Real Madrid n’a pas trouvé la bonne formule pour faire une bonne entame en championnat. En dépit de toutes ses stars, le club champion d’Espagne n’a pu faire qu’un match nul (1-1) contre Majorque.

La semonce de Bellingham sur le trio du Real, Mbappé lui répond

Milieu de terrain et trop lié à l’attaque du Real Madrid la saison dernière, Jude Bellingham a changé de rôle depuis l’arrivée de Kylian Mbappé à la Maison Blanche. Ce dimanche lors de la première journée de LaLiga contre Majorque, le milieu de terrain anglais a pourtant prévenu le trio d’attaque du Real Madrid composé de Vinicius Junior, Rodrygo Goes et Kylian Mbappé, très critiqué par la presse espagnole.

A la mi-temps du match nul contre Majorque (1-1), l’ancien du Borussia Dortmund a repris les trois attaquants pour leur faire savoir leur façon de finir les occasions. « Vous trois, finissez les actions, parce que courir derrière... c'est très difficile », a lancé le milieu des Three Lions Jude Bellingham au nouveau trident offensif du Real.

Un avis que partage son nouveau coéquipier Kylian Mbappé. « C'est ce que je dis, nous devons les terminer avec quelque chose », a répondu l’ancien du PSG et de Monaco. « Oui, même… Essayez, essayez, essayez. Créez de l'espace et... (fait le geste de tirer au but) », a rétorqué l’Anglais, qui a clos la discussion.

Résultat final : match nul (1-1) entre le Real Madrid et le Majorque.