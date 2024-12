Mercato, un joueur du Real Madrid a recalé le PSG

Cet été, le PSG a tenté un gros coup pour renforcer son effectif. Mais la réponse de ce talent prometteur a été claire : non.

Le Paris Saint-Germain continue de regarder du côté du Real Madrid pour étoffer son équipe, multipliant les tentatives pour attirer des talents issus de l’un des plus grands clubs d’Europe. Si certains joueurs ont accepté l’appel de la capitale, un espoir Merengue, convoité par plusieurs clubs cet été, a préféré rester fidèle à ses ambitions et à son rêve ultime.

Brahim Diaz a dit NON au PSG

La stratégie du PSG d'aller piocher dans l'effectif du Real Madrid est bien connue. Après Jesé Rodriguez et récemment Marco Asensio, le club parisien avait des vues sur un autre joueur madrilène l’été dernier. Selon les informations relayées par Relevo, le technicien espagnol du PSG, Luis Enrique, souhaitait absolument intégrer le milieu offensif Brahim Diaz à son effectif.

Cependant, l'approche n'a pas porté ses fruits. L'ancien joueur de Manchester City et du Milan AC, auteur de prestations remarquées ces dernières semaines face à l’Atalanta et Séville, a refusé l’offre du PSG. Pourquoi ? Tout simplement parce qu’il n’a jamais caché son rêve : réussir au Real Madrid et y soulever des trophées.

L'article continue ci-dessous

Et le PSG n'était pas seul dans la course, puisque plusieurs autres clubs européens, dont les noms n’ont pas fuité, ont également tenté leur chance pour recruter l’international marocain. Pourtant, chacun a reçu une réponse similaire. Le milieu offensif de 25 ans a fait son choix et semble s’épanouir dans l’équipe de Carlo Ancelotti, où il gagne progressivement le cœur des supporters madrilènes.