Ligue 1, les doutes de Jocelyn Gourvennec sur l'OM

Ancien joueur de l’OM, Jocelyn Gourvennec a émis quelques doutes sur le club phocéen, dimanche.

L’Olympique de Marseille réalise un très bon début de saison. Après quatre journées de Ligue 1, le club phocéen est toujours invaincu avec trois victoires et un nul. Mais si l’OM semble avoir toutes les armes pour lutter pour le titre cette saison, l’équipe peine encore à convaincre un certain Jocelyn Gourvennec.

Jocelyn Gourvennec juge le mercato de l’OM

Le recrutement de l’OM cet été n’est pas étranger au début de saison impressionnant du club. Marseille a, en effet, changé le visage de l’équipe avec une dizaine de recrues enregistrées lors de la fenêtre de transferts estivale. Passé par l’Olympique de Marseille entre 1998 et 1999, Jocelyn Gourvennec est bien d’accord avec Mehdi Benatia pour dire que le mercato de l’OM est une grande réussite cet été.

« Si on revient un an en arrière, l’OM venait de perdre les trois joueurs les plus créatifs (Ünder, Payet, Sanchez) et le recrutement n’avait pas été à la hauteur d’un recrutement de Marseille. Il y a un an, on avait une équipe assez peu créative. Il y avait Harit mais en fin de saison tu t’aperçois que tu n’es pas bien classé, parce que ton recrutement n’a pas été à la hauteur et ton équipe n’était pas très surprenante. Aujourd’hui c’est différent. Greenwood fait un bon début de saison. Maupay va apporter sa grinta. Wahi reste un joueur de talent, comme Carboni. Ils ont modifié leur effectif avec des plans de jeu différents. Je pense qu’ils sont mieux armés cette année », reconnait l’ancien coach des Girondins de Bordeaux dans l'émission Stephen Brunch sur RMC, ce dimanche.

L’OM peut-il concurrencer le PSG ? Gourvennec en doute

Après quatre journées de Ligue 1, l’Olympique de Marseille occupe la deuxième place de Ligue avec 10 points au compteur. En outre, les hommes de Roberto De Zerbi ont réalisé des prestations de haute volée avec notamment 12 buts marqués contre seulement 4 encaissés. Mais ce n’est pas encore suffisant pour titiller le PSG, à en croire Jocelyn Gourvennec.

« On verra déjà fin octobre quand ils les joueront », lance le technicien français sur un éventuel duel Paris – Marseille pour le titre avant d’inviter Roberto De Zerbi à impliquer tous ses joueurs cette saison. « De Zerbi a très vite fait le ménage. Les joueurs qui jouent moins, il faut garder le lien avec eux. Gérer des joueurs qui jouent beaucoup, c’est compliqué. L’ambiance dans un vestiaire se fait par ceux qui ne jouent pas. Il faut leur montrer de l’attention, de l’intérêt », confie l’ex-entraineur du FC Nantes.