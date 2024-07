La compo des Bleus contre le Portugal : Le onze de Deschamps avec d’énormes surprises

Le sélectionneur de l’Equipe de France, Didier Deschamps, a réservé d’énormes surprises dans son onze contre le Portugal, vendredi.

C’est le grand jour. L’Equipe de France affronte ce vendredi soir, le Portugal à l’occasion des quarts de finale de l’Euro 2024. Une rencontre qui devrait permettre aux Bleus de poursuivre, en cas de victoire, leur course vers le titre. Mais l’adversaire des hommes de Didier Deschamps ce soir est un très gros calibre face auquel il ne faudra commettre absolument aucune erreur. Ce qui a d’ailleurs poussé le sélectionneur français à prendre ses responsabilités avec des surprises dans son onze entrant.

Getty

L’Equipe de France veut prendre (enfin) sa revanche face au Portugal

Trois jours après leur qualification face à la Belgique, les Bleus font leur retour sur le terrain ce soir. L’Equipe de France retrouve notamment un adversaire qu’il connait bien en l’occurrence, le Portugal. Trois ans après leur nul à l’Euro 2020 (2-2) en match de poules et surtout huit ans après la défaite de la France en finale de l’Euro 2016, les deux équipes se croisent à nouveau dans la compétition majeure des nations du Vieux Continent. Les hommes de Didier Deschamps ont donc une revanche à prendre ce soir et en profiter pour envoyer un certain Cristiano Ronaldo à la retraite.

Getty Images

Le choix tactique de Deschamps

S’il était encore dans l’embarras il y a quelques jours, Didier Deschamps a enfin pris sa décision. C’est dans un système de 4-3-3 que l’Equipe de France évoluera face au Portugal, ce vendredi. Dans les buts, Mike Maignan, solide sur sa ligne face à la Belgique, reste toujours indéboulonnable. En défense, Deschamps devrait reconduire ses hommes de confiance. Ainsi, Jules Koundé et Théo Hernandez devraient respectivement occuper les couloirs droit et gauche. Dans l’axe, la paire Dayot Upamecano – William Saliba devrait être aligné à nouveau.

Getty

Deschamps change tout au milieu de terrain

Dans l’entrejeu par contre, il y aura un grand changement. Privé d’Adrien Rabiot, suspendu, c’est sur Antoine Griezmann que compterait Deschamps pour faire le relais entre la défense et l’attaque face aux Lusitaniens. Le sociétaire de l’Atlético Madrid devrait être accompagné par son coéquipier en club, Aurélien Tchouameni et le vétéran N’Golo Kanté.

Getty Images

Deschamps innove en attaque

L’autre surprise de Didier Deschamps est surtout en attaque. Seul Bleu décisif face à la Belgique après son entrée en jeu, Randal Kolo Muani devrait être titulaire ce soir. L’avant-centre du PSG devrait être aligné sur le côté gauche de l’attaque. Il devrait être associé à Kylian Mbappé, à gauche, et Marcus Thuram, en pointe.

Getty

La compo attendue de la France face au Portugal

Maignan – Koundé, Upamecano, Saliba, Theo Hernandez – Tchouameni, Kanté, Griezmann –Kolo Muani, Thuram, Mbappé