La compo de l’OL contre Lens : Pierre Sage modifie tout

Lens vs Lyon

Pierre Sage va faire de grands changements dans le onze de l’OL contre Lens, dimanche.

L’Olympique Lyonnais affronte le Racing Club de Lens, dimanche soir, en clôture de la quatrième journée de Ligue 1. Une rencontre à enjeu important pour les Gones qui devront enchainer après leur victoire lors de la dernière journée. Mais la tâche ne sera pas facile pour Lyon qui sera aux prises avec un concurrent direct dans la lutte pour l’Europe. Ce qui explique pourquoi Pierre Sage a décidé de faire d’énormes modifications dans sa compo contre Lens, ce soir.

L’OL doit enchainer face à Lens

Après deux défaites consécutives contre Rennes (3-0) et Monaco (0-2), l’OL avait réussi à lancer enfin sa saison lors de la journée précédente contre Strasbourg (3-2). Un résultat, intervenu juste avant la trêve internationale, que les Gones devront confirmer, ce dimanche. Et quoi de mieux qu’une victoire contre un concurrent direct, en l’occurrence Lens, pour rassurer leurs fans de leur regain de forme. Pierre Sage, lui, veut réussir le pari et est prêt à mettre la pression à ses joueurs pour y arriver.

Pierre Sage change de système

Contrairement aux matchs précédents, l’OL devrait évoluer dans un schéma de 3-4-3 contre Lens, ce dimanche. Dans les buts, Lucas Perri devrait bien tenir sa place de titulaire. Par ailleurs, Pierre Sage a décidé d’aligner trois défenseurs centraux contre les Sang et Or. Ainsi, la charnière centrale devrait être composée de Clinton Mata, Duje Caleta-Car et Moussa Niakhaté, qui a une nouvelle occasion de rattraper ses erreurs lors de ses débuts avec Lyon.

Les choix forts de Pierre Sage

Avec trois axiaux, l’OL devrait aligner également des pistons sur les côtés au milieu de terrain. Le flanc droit devrait être occupé par Ainsley Maitland-Niles pendant que Nicolas Tagliafico va faire son retour sur le côté gauche. L’entrejeu devrait être animé par Maxence Caqueret et Nemanja Matic. En attaque, Pierre Sage ne devrait reconduire qu’Alexandre Lacazette au poste d’avant-centre. Les ailes devraient connaitre de nouveaux occupants dont Gift Orban et Malick Fofana.

La compo attendue de l’OL contre Lens

Perri - Mata, Caleta-Car, Niakhaté - Maitland Niles, Caqueret, Matic, Tagliafico - Orban, Lacazette, M. Fofana