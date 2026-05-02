Colo Colo vs Coquimbo Unido Pronóstico: Victoria del Cacique | 03/05/2026

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Mejores apuestas Colo Colo vs Coquimbo Unido

Gana Colo Colo⭐ @ 1.92 en 1xBet

Menos de 2.5 goles⭐ @ 1.70 en 1xBet

Ambos equipos no anotan⭐ @ 1.833 en 1xBet

Nuestro pronóstico respalda una victoria 2-0 de Colo Colo a Coquimbo Unido.

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Colo Colo vs Coquimbo Unido son cortesía de 1xBet, vigentes al momento de la publicación de este artículo y sujetas a cambios.

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Nuestro Análisis: Forma de Ambos Equipos

En una jornada más por la Liga de Primera en Chile, Colo Colo enfrentará a un Coquimbo Unido urgidos de sumar de a tres fuera de casa, con la intención de meterse entre los primeros ocho de la general al sumar cinco triunfos en 10 encuentros disputados.

Mientras que el Cacique suma cuatro victorias consecutivas y una derrota en sus últimos cinco partidos. Aunque de local se mantiene con tres triunfos y dos descalabros en cinco encuentros. Además de que el plantel de Fernando Ortiz va convenciendo cada día a su afición, con una efectividad en su ataque con más del 50% en lo que va de campaña.

Alineaciones Probables Colo Colo vs Coquimbo Unido

Posible alineación de Colo Colo:

De Paul; Rojas, Villagra, Vidal, Sosa, Ulloa, Alarcón, Madrid, Méndez, Romero, Pastrán.

Posible alineación de Coquimbo Unido:

Sánchez; Salinas, Gazzolo, Fernández, Cornejo, Camargo, Galani, Mundaca, Vadalá, Azúcar, Johansen.

1er Pronóstico Colo Colo vs Coquimbo Unido: Gana Colo Colo⭐ @ 1.92 por 1xBet

En cinco compromisos por la Liga de Primera, el plantel de Fernando Ortiz se mantiene con cuatro victorias y una derrota, siendo una de las mejores ofensivas del campeonato chileno al sumar ocho anotaciones en 10 fechas disputadas.

La importancia recae en que el Cacique hace pesar su casa con tres triunfos y una derrota en cuatro encuentros. Mantiene su favoritismo por la calidad del argentino Maximiliano Romero, así como la calidad de Lautaro Pastrán y Álvaro Madrid, quienes tienen un porcentaje de efectividad por arriba del 80%.

Mientras que Coquimbo sigue con muchas dudas con una derrota, dos empates y tan sólo dos triunfos en cinco partidos. Por lo que se respalda una victoria de Colo Colo en el Estadio Monumental David Arellano.

2do Pronóstico Colo Colo vs Coquimbo Unido: Menos de 2.5 goles⭐@ 1.70 por 1xBet

Se enfrentan dos clubes capaces de culminar con un marcador arriba de 2.5 goles en el Monumental. Aunque el Cacique convence más por su porcentaje de efectividad mayor al 70% en su defensa.

Por otro lado, Coquimbo anota mínimo un gol por juego, pese a una derrota o victoria en calidad de local o visitante. Sigue sin convencer a su afición con cuatro derrotas en siete fechas, donde su accionar como equipo se mantiene por debajo del 60% de efectividad, siendo una situación que ocupa al cuerpo técnico dirigido por Hernán Caputto.

Por lo que se respalda una victoria con menos de 2.5 goles de Colo Colo ante Coquimbo en el Monumental de Santiago de Chile.

3er Pronóstico Colo Colo vs Coquimbo Unido: Ambos equipos no anotan⭐ @ 1.833 por 1xBet

Basado en los antecedentes recientes para los encuentros entre Colo Colo y Coquimbo Unido, la opción de “Ambos Equipos no Anotan” es una posibilidad a considerar con respecto al encuentro de este fin de semana.

Históricamente, se ha llegado a una estimado aproximado al 63.33% para este tipo de compromisos. El equipo de la Cuarta Región viene de tener una temporada histórica en 2025, donde acumuló un total de 20 encuentros invicto y 16 triunfos consecutivos, lo que aumenta la posibilidad cercana de anotar en calidad de visitante.

Pese a que en este temporada no consigue los resultados de la temporada anterior, incluyendo de que el Cacique suele ser fuerte en el Monumental y un claro ejemplo fue el cierre del año pasado, luchando por meterse a copas internacionales.

Por lo que es viable que ambos equipos no anoten en el campo de Santiago de Chile.