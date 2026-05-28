Deportes La Serena vs Colo Colo Pronóstico: Victoria del Cacique | 30/05/2026

+

Mejores apuestas Deportes La Serena vs Colo Colo

Gana Colo Colo ⭐ @ 1.89 en 1xBet

Ambos equipos sí anotan⭐ @ 1.79 en 1xBet

Más de 2.5 goles⭐ @ 1.94 en 1xBet

Nuestro pronóstico respalda una victoria 3-1 de Colo Colo a La Serena.

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Deportes La Serena vs Colo Colo son cortesía de 1xBet, vigentes al momento de la publicación de este artículo y sujetas a cambios.

Recuerda que con el código promocional 1xBet para Chile puedes apostar en este y otros partidos con un generoso bono de bienvenida.

Nuestro Análisis: Forma de Ambos Equipos

Se juega una jornada más por la Liga de Primera, donde La Serena recibe a un Colo Colo que va de menos a más en la presente campaña, luego de sumar cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos. Mientras que el cuadro de casa cuenta con tres derrotas consecutivas y una victorias, siendo doceavo de la tabla con 17 puntos.

En cuanto a duelos directos, los visitantes cuentan con una ventaja importante en partidos directos, por lo que es viable que saquen una victoria este fin de semana en lo que será previo al parón de verano.

Alineaciones Deportes La Serena vs Colo Colo

Posible alineación de Deportes La Serena:

Lanzillota, Gutiérrez, Mac Allister, Delgado, Salazar, Díaz, Henriquez Stefanelli, Escalante, Vargas, Rubio

Posible alineación de Colo Colo:

De Paul, Rojas, Villagra, Vidal, Sosa, Ulloa, Alarcón, Madrid, Méndez, Romero, Pastrán

1er Pronóstico Deportes La Serena vs Colo Colo: Gana Colo Colo⭐@ 1.89 por 1xBet

El duelo a efectuarse en el Estadio La Portada pinta para que el Cacique se lleve una victoria por más de tres goles y con un tanto a favor de los locales. Aunque se espera un duelo muy disputado y con goles de los dos clubes debido a las bajas defensivas del plantel albo.

Colo Colo llega con un envión anímico fuerte tras vencer a Universidad Católica. Por lo que Fernando Ortiz deberá de rearmar su esquema táctico, ya que enfrentará este partido con cuatro bajas sensibles, incluyendo suspensiones.

Aun así, el Cacique es favorito al triunfo en la cancha del Estadio La Portada, siendo una fecha más por la Primera División de Chile.

2do Pronóstico Deportes La Serena vs Colo Colo: Ambos equipos sí anotan⭐ @ 1.79 por 1xBet

El pronóstico de dicho compromiso apunta a que ambos equipos sí anotan. Históricamente el mercado de Ambos Equipos si anotan, se ha cumplido por arriba del 60% de sus enfrentamientos directos.

Colo Colo llega de estar en excelente forma en calidad de visitante, mientras que La Serena promedia 1.71 por partido actuando como local. Por lo que se proyecta un encuentro abierto con un promedio alto de 3.2 goles, lo que aumenta en que ambas porterías culminen al menos con un gol cada una.

Conforme a sus últimos resultados, se respalda un marcador abultados, con la marca de Ambos Equipos sí anotan en la Liga de Primera.

3er Pronóstico Deportes La Serena vs Colo Colo: Más de 2.5 goles⭐@ 1.94 por 1xBet

El encuentro entre La Serena y Colo Colo apunta a una alta probabilidad de más de 2.5 goles totales. Las estadísticas recientes respaldan esta tendencia, considerando la calidad y capacidad de la ofensiva de Colo Colo y los marcador recurrentes en los últimos enfrentamientos directos.

En varios de los últimos encuentros entre Deportes La Serena y Colo Colo, ambos logran presentarse en el marcador, especialmente cuando juegan en la cancha de La Portada, lo que abre el juego a un alto intercambio de goles.

Por lo que es viable que el partido termine con la pizarra alta y una victoria del Cacique en La Serena, Chile.