UdeC vs Colo Colo pronóstico: Triunfo del Cacique | 26/04/2026

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Mejores apuestas UdeC vs Colo Colo

Gana Colo Colo⭐ 1.76 en 1xBet

Ambos equipos no anotan⭐ 1.80 en 1xBet

Menos de 2.5 goles⭐1.75 en 1xBet

Nuestro pronóstico respalda una victoria 2-0 de Colo Colo a UdeC.

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Universidad de Concepción vs Colo Colo son cortesía de 1xBet, vigentes al momento de la publicación de este artículo y sujetas a cambios.

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Nuestro Análisis: Forma de Ambos Equipos

Fin de semana redondo en la Liga de Primera de Chile, donde la UdeC recibe a un Colo Colo que ha ido de menos a más en lo que va de temporada con tan sólo una derrota en sus últimos cinco compromisos, ubicándose como tercer lugar de la tabla con 18 puntos por debajo de Huachipato y Deportes Limache.

Mientras que Concepción mantiene una campaña de altibajos con dos victorias y tres descalabros en cinco compromisos de liga, siendo noveno e igualando con nueve unidades a Palestino.

Pinta para ser un partido cerrado, pero con la probabilidad de que el Cacique sume de a tres en el Estadio Municipal Alcaldesa Ester Roa Rebolledo.

Alineaciones Probables de UdeC vs Colo Colo

Posible alineación de UdeC:

Sanhueza, Retamal, González, Saez, Oyanedel, Urzi, Mesías, Mater, Espejo, Fuentealba, Waterman

Posible alineación de Colo Colo:

De Paul, Rojas, Villagra, Vidal, Sosa, Ulloa, Alarcón, Madrid, Méndez, Romero, Pastrán

1er Pronóstico UdeC vs Colo Colo: Gana Colo Colo⭐1.76 por 1xBet

Un partido cerrado con dos escuadras decididas a sumar un triunfo más en la Liga de Primera de Chile. Aunque las estadísticas sitúan al Cacique como el equipo favorito a llevarse la victoria en Concepción, por su presente con seis triunfos y tres derrotas en seis fechas disputadas.

El plantel de Fernando Ortiz ha dejado mucho que desear al no mantener equilibrado el mediocampo y defensa con seis goles en contra, pero con la capacidad de concretar frente al arco rival con nueve a favor en calidad de local, manteniéndose en la pelea por una lugar en la próxima edición de las copas sudamericanas.

Conforme a sus últimos resultados, se respalda que el Cacique se lleve la victoria en el campo de la Alcaldesa Ester Roa.

2do Pronóstico UdeC vs Colo Colo: Ambos equipos no anotan⭐1.80 por 1xBet

Al ser un encuentro tan cerrado, es decir, con dos clubes urgidos de sacar tres puntos para trascender en la liga local, las probabilidades de que ambos equipos no anoten es mayor a un 70%. Concepción llega con un presente complicado y una derrota contundente por 3-0 el fin de semana pasado.

Mientras que Colo Colo llega de perder por la mínima ante Palestino, mostrando inconsistencia en su ofensiva recientemente, aunque su potencial de victoria es mas que un 78% en calidad de visitante con desajustes en la defensa que lo mantiene seis goles en contra en seis fechas jugadas.

A parte de que los encuentros del Cacique se suelen definir de manera apretada, pero con la esperanza de que sea por 2-0 en Concepción.

3er Pronóstico UdeC vs Colo Colo: Menos de 2.5 goles⭐1.75 por 1xBet

Esto se da por la tendencia actual en la ofensiva del Cacique de anotar máximo entre uno o dos goles, sin recibir anotaciones en cuatro de sus últimos cinco partidos. La probabilidad de que se dé el resultado es mayor al 75%, apoyado por marcadores cortos y el historial reciente que indica que señala ser un partido cerrado.

Una tendencia clara es que Colo Colo registra menos de 2.5 goles en nueve de 10 partidos consecutivos. Es un plantel que tiende a ganar con marcadores bastante cerrados, es decir, por 1-0 o 2-0; marcando primero en la mayoría de sus compromisos.

Por lo que es viable que el marcador termine con menos de 2.5 goles entre el Cacique y UdeC en el campo de la Alcaldesa.