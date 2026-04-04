Concepción vs Colo Colo pronóstico: Victoria del Cacique | 05/04/2026

+

Mejores apuestas Concepción vs Colo Colo

Gana Colo Colo⭐@ 1.816 en 1xBet

Ambos equipos sí anotan⭐@ 1.90 en 1xBet

Over de 2.5 goles⭐ @2.15 en 1xBet

Nuestro pronóstico respalda un triunfo 2-1 de Colo Colo a Concepción.

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Concepción vs Colo Coloson cortesía de 1xBet, vigentes al momento de la publicación de este artículo y sujetas a cambios.

Recuerda que con el código promocional 1xBet para Chile puedes apostar en este y otros partidos con un generoso bono de bienvenida.

Nuestro Análisis: Forma de Ambos Equipos

Arranca una fecha más de la Liga de Primera de Chile, donde Deportes Concepción llega con la urgencia de sumar un triunfo en casa, luego de sumar cuatro derrotas y un empate en sus últimos cinco compromisos y, por consiguiente, recibirá a un Colo Colo que va de menos a más bajo el mando de Fernando Ortiz.

El Cacique cuenta con cinco victorias y dos derrotas en siete fechas disputadas, con 15 unidades, siendo el líder del torneo hasta el momento. Convence en un su accionar ofensivo, pero sigue dejando algunas dudas en la defensiva y, aun así, convence para una victoria.

Alineaciones Probables de Concepción vs Colo Colo

Posible alineación de Concepción:

César; Carrasco, Cáceres, Rodríguez, Véjar, Valencia, Rodríguez, Sandoval, Jara, Cavalleri, Larrivey.

Posible alineación de Colo Colo:

De Paul, Rojas, Villagra, Vidal, Sosa, Ulloa, Alarcón, Madrid, Méndez, Romero, Pastrán.

1er Pronóstico Concepción vs Colo Colo: Gana Colo Colo⭐ @1.816 por 1xBet

Es evidente que todo parte de lado de Colo Colo al tener el liderato de liga y llegar en mejor forma en la actualidad. Por lo que es viable el triunfo del Cacique ante un equipo que no ha podido sumar una victoria en cinco encuentros.

El Cacique se mantiene en la punta de la Liga de Primera, con tres triunfos consecutivos en calidad de visitante y acumulando un historial favorable ante el cuadro lila, con seis triunfos en sus últimos ocho enfrentamientos de liga.

Concepción sigue sin superar la barrera de los dos goles en la mayoría de sus encuentros de local, siendo ya un tema que preocupa a su afición por su pésimo accionar de juego en lo que va de temporada.

2do Pronóstico Concepción vs Colo Colo: Ambos equipos sí anotan⭐@ 1.90 por 1xBet

Pese a sus últimos resultados, Concepción se ha acostumbrado a concretar mínimo un gol por juego, aunque su problemática parte en que ha podido ganar ningún partido en casa en lo que va de campaña. Ahora se medirá a un Colo Colo que llega inspirado con cuatro triunfos en sus últimos cinco compromisos.

El plantel de Fernando Ortiz arrancó la temporada con muchas dudas en su accionar, pero la presión de su afición y su trabajo han impulsado a un plantel que demuestra calidad en su ofensiva con ocho goles en la Liga de Primera. Su efectividad en el ataque es mayor al 70% de lo previsto tras su mal arranque.

Los últimos resultados de los dos clubes respaldan a que ambos anoten en la cancha del Municipal Alcaldesa Ester Roa Rebolledo.

3er Pronóstico Concepción vs Colo Colo: Over de 2.5 goles ⭐@ 2.15 por 1xBet

Bajo el mando de Fernando Ortiz, la tendencias indican una probabilidad alta de que haya un over de 2.5 goles, pues los antecedentes recientes respaldan esta tendencia, impulsada por la necesidad del Cacique de ganar y mantenerse en la pelea por un lugar en la próxima edición de la Copa Libertadores.

Se espera un partido con tres o más goles, destacando un 67% de probabilidad de que el compromiso termine con más de 2.5 anotaciones en la cancha de Concepción. Colo Colo llega con la necesidad de sumar para asegurar su puesto en semifinales, lo que sugiere un enfoque en su ofensiva.

Por lo que es viable ir por el over de 2.5 goles en este compromiso a efectuarse en el campo del Municipal.