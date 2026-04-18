Colo Colo vs Palestino Pronóstico: Victoria del Cacique | 19/04/2026

+

Mejores apuestas Colo Colo vs Palestino

Gana Colo Colo - @ 1.67 en 1xBet

Ambos equipos no anotan - @ 1.874 en 1xBet

Menos de 2.5 goles - @ 1.88 en 1xBet

Nuestro pronóstico respalda un triunfo 2-0 de Colo Colo a Palestino.

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Colo Colo vs Palestino son cortesía de 1xBet, vigentes al momento de la publicación de este artículo y sujetas a cambios.

Recuerda que con el código promocional 1xBet para Chile puedes apostar en este y otros partidos con un generoso bono de bienvenida.

Nuestro Análisis: Forma de Ambos Equipos

Arranca una fecha más de la Liga de Primera en Chile, con el duelo entre Colo Colo y Palestino, donde el Cacique va de menos a más al sumar cuatro victorias consecutivas y un empate en sus últimos cinco compromisos, manteniéndose en el liderato de la competencia con 18 unidades en nueve fechas disputadas.

Mientras que Palestino deja mucho que desear con tres derrotas, un empate y una victoria en sus últimos cinco encuentros. Se mantiene entre los primeros 12 equipos de la tabla general con 11 puntos y un porcentaje de efectividad en su ofensiva menor al 60% en lo que va de campaña.

Alineaciones Probables de Colo Colo vs Palestino

Posible alineación de Colo Colo:

De Paul, Rojas, Villagra, Vidal, Sosa, Ulloa, Alarcón, Madrid, Méndez, Romero, Pastrán

Posible alineación de Palestino:

Pérez, Espinoza, Roco, Zúñiga, Garguez, Meza, Gallegos, Montes, Silva, Munder, Anaya

1er Pronóstico Colo Colo vs Palestino: Gana Colo Colo⭐ @ 1.67 por 1xBet

Un duelo atractivo con la ventaja a favor del Cacique por su presente actual en el campeonato de liga. Un equipo que arrancó con muchas dudas en su sistema táctico, pero que fue corrigiendo conforme fue avanzando la temporada en casa y de visitante. Un plantel que mantiene su efectividad en el ataque mayor al 70% en nueve fechas disputadas.

Mientras que Palestino mantiene un paso irregular con tan sólo una victoria, un empate y tres descalabro en cinco compromisos. Recalcando que ha perdido sus cuatro encuentros en calidad de visitante, por lo que la cancha del Monumental no le va a caer bien. Por lo que será muy reñido, con la necesidad en que los Baisanos puedan sumar de a tres este fin de semana.

Conforme a los últimos datos, se ve viable que el resultado termine con una victoria a favor de Colo Colo frente a Palestino en casa.

2do Pronóstico Colo Colo vs Palestino : Ambos equipos no anotan⭐ @ 1.874 por 1xBet

Con respecto al historial de ambos equipos, favorece a un partido muy cerrado y la balanza inclinada hacia el equipo local por su presente campaña al contar con tres victorias consecutivas y mantener tres triunfos y una derrota en Santiago de Chile. Sin duda, un plantel que ha venido a la alza en lo que va de temporada.

Pese que recientemente se hayan dado empates, reforzando la opción de que no marquen ambos clubes, el plantel de Fernando Ortiz ha hecho pesar su casa con 10 goles a favor y tan sólo dos tantos recibidos, aumentando su efectividad como equipo a más del 87% en cinco juegos como local.

Por lo que la probabilidades de que ambos clubes no anoten es alta y el triunfo corra a favor de Colo Colo en el Monumental.

3er Pronóstico Colo Colo vs Huachipato: Menos de 2.5 goles⭐ @ 1.88 por 1xBet

El presente de ambos equipos favorece una tendencia a menos de 2.5 goles, con antecedentes que muestran marcadores bastante cerrados y sólo en cinco de seis duelos previos con esa cifra previos bajo esa cifra. Colo Colo, fuerte en defensa, suele abrir el marcador, mientras que Palestino promedia pocas anotaciones, apuntando a una baja producción ofensiva.

En cuanto a tendencias históricas, se han marcado menos de 2.5 anotaciones en 10 de sus últimos 11 compromisos de la Liga de Primera. El Cacique promedia 1.2 goles por juego y los Baisanos cuentan con 0.8 anotaciones, siendo una cifra negativa ante el presente que vive el plantel local.

Es viable el escenario de menos de 2.5 goles considerando la solidez defensiva de Colo Colo y la dificultad de Palestino para concretar.