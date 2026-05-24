Universidad Católica vs Colo Colo Pronóstico: Triunfo del Cacique | 24/05/2026

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Mejores apuestas Universidad Católica vs Colo Colo

Empate⭐ @ 3.16 en 1xBet

Ambos equipos sí anotan⭐ @ 1.75 en 1xBet

Menos de 2.5 goles⭐ @ 1.76 en 1xBet

Nuestro pronóstico respalda un empate 1-1 entre Universidad Católica y Colo Colo.

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Universidad Católica vs Colo Colo son cortesía de 1xBet, vigentes al momento de la publicación de este artículo y sujetas a cambios.

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Nuestro Análisis: Forma de Ambos Equipos

Se juega una jornada más por la Liga de Primera, donde la Universidad Católica recibe a un Colo Colo que va de menos a más en la presente campaña, luego de sumar cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos. Mientras que el cuadro de casa cuenta con tres empates consecutivos y dos victorias, siendo cuarto de la tabla con 20 unidades.

Ambos clubes se han enfrentado en 188 ocasiones, con un saldo a favor del Cacique de 82 victorias sobre 55 de los Cruzados y 51 empates. El presente de los dos clubes pinta bastante bien, respaldando un empate en Santiago de Chile.

Alineaciones Universidad Católica vs Colo Colo

Posible alineación de Universidad Católica:

Bernedo, Arancibia, Farias, González, Mena, Ampuero, Martínez, Montes, Zuqui, Giani, Zampedri

Posible alineación de Colo Colo:

De Paul, Rojas, Villagra, Vidal, Sosa, Ulloa, Alarcón, Madrid, Méndez, Romero, Pastrán

1er Pronóstico Universidad Católica vs Colo Colo: Empate ⭐ @ 3.16 por 1xBet

El pronóstico pinta para un empate a un sólo gol por el presente de ambos clubes en la Liga de Primera. Son punteros en la tabla general, aunque el cuadro de casa llega de sumar tres empates consecutivos y tan sólo dos victorias en sus últimos cinco compromisos. Mientras que Colo Colo sigue convenciendo un estupendo accionar con cuatro triunfos de visitante.

Diferentes plataformas de estadísticas señalan que el partido será muy cerrado por el nivel de los dos clubes, con una probabilidad de 60% en que esto culmine con empate en Santiago de Chile, donde la U. Católica sigue pesando en tres triunfos de cinco encuentros de liga.

Por lo que es muy probable que el encuentro termine con un empate entre los dos equipos en el Claro Arena.

2do Pronóstico Universidad Católica vs Colo Colo: Ambos equipos sí anotan ⭐ @ 1.75 por 1xBet

El pronóstico de ambos clubes cuenta con una alta probabilidad de cumplirse. Históricamente es un encuentro con mucha intensidad, considerando que los dos clubes cuentan con calidad en su accionar ofensivo y se encuentran peleando en lo más alto de la tabla general.

Los dos planteles poseen jugadores letales en el área, lo que garantiza ocasiones de peligro en los 90 minutos de juego. Los últimos enfrentamientos fueron de ida y vuelta, logrando romper las redes. El presente de los dos es bastante interesante, donde la UC pelea por consolidarse en la punta de la general, mientras que el Cacique necesita sumar de a tres.

Conforme a los últimos encuentros, se respalda que ambos clubes marquen en el campo de Santiago de Chile.

3er Pronóstico Universidad Católica vs Colo Colo: Menos de 2.5 goles ⭐ @ 1.76 por 1xBet

La marca de menos de 2.5 anotaciones en este compromiso es una de las opciones más sólidas. Estadísticamente, los últimos compromisos muestran una clara tendencia a resultados bajos, cumpliendo esta línea en los antecedentes recientes de los dos clubes en Santiago de Chile.

Al tratarse de un clásico la precaución suele ser alta, derivando en partidos cerrados donde el mediocampo suele ser muy peleado y las ocasiones de gol son escasas. Como dato a destacar es que el 80% de los últimos 10 encuentros directos entre los dos equipos, el marcador se ha mantenido por debajo de la barrera de los 2.5 goles.

Por lo que es viable que el partido termine con un marcador por debajo de la marca señalada en la cancha de la U. Católica.