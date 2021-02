Walter Montillo lucirá una especial camiseta en su ¿último? partido con la U

La Ardilla, que irá desde el arranque ante Deportes Antofagasta, podría estar viviendo su último encuentro con los azules.

Universidad de Chile recibe a Deportes Antofagasta este sábado en busca de zafar definitivamente del partido por el descenso y con la ilusión de clasificar a la próxima versión de la Copa Libertadores.

Fuera de la pesadilla de la tabla ponderada, será una jornada muy emotiva en el Estadio Nacional. Y es que ante los dirigidos por Héctor Tapia, este enfrentamiento podría ser el último partido de Walter Montillo en el profesionalismo. Esto, luego de no llegar a acuerdo con Azul Azul para su renovación. Por lo mismo, la Ardilla no solo será estelar en la escuadra que comanda Rafael Dudamel, también lucirá una especial camiseta frente a los Pumas.

✍️ Los elegidos por Rafael Dudamel para enfrentar a Deportes Antofagasta en el Estadio Nacional 🏟

Sustituciones: Campos, Galani, Barrios, Cortés, Del Pino, Guerra y Barros.#LucharemosHastaElFinal #VamosLaU 🤘 pic.twitter.com/JbZT3E0SVu — Universidad de Chile (@udechile) February 13, 2021

LA DESPEDIDA

Previo a este choque, el argentino utilizó sus redes sociales para publicar unas sentidas palabras. "Llegó el día. Gracias a todos. Miro hacia atrás y sólo tengo palabras de agradecimiento", escribió en Instagram. "A todos los clubes que confiaron en mí, a mi viejo que me enseñó a jugar, a cada entrenador que me hizo mejor jugador, a cada compañero que me acompañó en las derrotas, a cada profe y personal médico que me regalaron su tiempo para estar óptimo en cada partido", añadió.

"A los hinchas, que siempre me respetaron y me llenaron de muestras de cariño. A la incondicionalidad de mi señora, que junto a mis hijos son los únicos que saben lo duro que fue el recorrido", complementó. "Entregué todo lo que tenía. Pido disculpas si en algún momento no alcanzó. Pero siempre fui íntegro y profesional", sentenció.