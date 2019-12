Universidad de Chile también se desmantela

Lucas Aveldaño, Nicolás Oroz y Marcos Riquelme dejan la tienda azul. Sebastián Ubilla, Pablo Parra y Leandro Benegas están en estudio. ¿Sigue Herrera?

Universidad de , al igual que Colo Colo, está en etapa de definiciones y vive horas claves al término de una de las temporadas más traumáticas de la historia azul, en la que remataron en el casillero 14 del Campeonato Nacional, coqueteando con el descenso en gran parte del torneo.

Por lo mismo, comienzan a definir el futuro de varios jugadores que terminan contrato y de otros que no serán considerados para la próxima campaña. En ese sentido, Radio Cooperativa informó que el conjunto universitario determinó que Lucas Aveldaño, Nicolás Oroz y Marcos Riquelme no sigan más en el club. Así, no tendrán renovados sus vínculos en el CDA. Asimismo, aseguran, la permanencia de Sebastián Ubilla y Pablo Parra "pende de un hilo" y que el caso de Leandro Benegas "está en estudio".

En el caso del capitán Johnny Herrera, diversos medios destacaron que Azul Azul tendría en mente ofrecerle un cargo directivo provocando el retiro del arquero más ganador en la historia de la institución, sin embargo, el propio futbolista salió al paso de los rumores y rechazó dicha opción. “Quiero jugar un par de años más. Si es la U ideal, pero si no, será en otro lado no más”, afirmó a La Cuarta. El contrato de Herrera con los azules termina este mes de diciembre.

Mientras que en AS apuntaron a que los estudiantiles "esperan que se quede, pero no en el equipo". "Hay un grupo de dirigentes que tiene la idea de hacerle una figura administrativa como la que tiene Diego (Rivarola). No lo ven en el plantel, pero entienden lo que significa para el club", expresa un cercano a la interna del club.

El que si continuará en el Romántico Viajero será Hernán Caputto. El técnico, que asumió en agosto como interino, fue respaldado por la dirigencia que encabeza Sergio Vargas y Rodrigo Goldberg.

El DT alcanzó -desde su debut con victoria sobre Deportes - dos triunfos, cuatro empates y dos derrotas. Pese a ello se hará la confirmación oficial de su permanencia en la próxima reunión de directorio y ya comienza a darle forma al equipo 2020. ¿Un posible fichaje? El conjunto azul iría por Lucas Passerini, máximo artillero del torneo con 14 goles. Eso sí, su incorporación requiere una fuerte inversión puesto que su pase en tiene un costo de tres millones de dólares. El Cacique también preguntó por su carta.