Setién: "No percibo ningún problema digno de mención"

El técnico cántabro niega mala relación con la plantilla y asegura que "el ruido es cosa vuestra, no estoy atento a lo que se dice".

RUEDA DE PRENSA

Quique Setién compareció en rueda de prensa antes de recibir al el martes y horas después de que Goal desvelara que el técnico cántabro no seguirá al frente del cuadro azulgrana la próxima temporada.

Gestión del vestuario. "Siempre hay controversias, igual que en la vida, cada uno tiene su forma de ver las cosas pero es lo que ha pasado siempre, yo tampoco era un jugador fácil, pero lo importante es convencer a todos de que la idea común es la que hay que defender pero esto lo entiendo como algo natural y creo que hay una comunicación buena y son cuestiones puntuales a las que no doy ninguna importancia".

Relación con el equipo. "Cuando no hay victorias y pasan cosas en momentos determinados y no ganas todo el mundo saca punta, este es el circo en el que estamos, nosotros nos preocupamos de aspectos más generales y tratamos de convencer a los futbolistas, tenemos buena relación con ellos y hay momentos en los que puede haber desacuerdo pero no recuerdo ningún problema que sea digno de mención".

"Me siento igual que cuando llegué, tengo que liberar mi conciencia porque hago todo lo que sé"

Reunión con los jugadores. "Ayer hablamos de muchos temas pero nos centramos en el fútbol, que es lo que nos preocupa; hay momentos, especialmente al principio, en los que somos superiores pero no lo traducimos en goles y eso nos frustra pero entiendo que lo que está pasando se puede cambiar si conseguimos una victoria más holgada".

Influencia sobre el vestuario. "Todos tenemos que ceder una parte de nosotros mismos, incluidos los futbolistas, por el bien del equipo, no todo lo que queremos se puede llevar a cabo, no puedo decirle a un lateral ofensivo que no pase de medio campo, el equipo sabe que tiene que actuar como tal y a lo mejor hay que sacrificar cosas personales para el beneficio del equipo, que nos dará la victoria la mayor parte de las veces, no tengo problema en admitir que esta situación es nueva para mí a ese nivel, cada vez vas entendiendo más lo que quieres hacer, son procesos que el tiempo va colocando a cada uno en su lugar".

¿Menos fuerte? "En absoluto, me siento igual que cuando llegué, tengo que liberar mi conciencia, hago todo lo que sé y puedo para que todo vaya bien y jugar lo mejor que podamos, eso me tranquiliza y alivia, a veces los resultados no dependen de mí, las derrotas conllevan esto aquí y en todos los sitios, cuando se gana se disfruta y cuando se pierde se apechuga".

"Todos tenemos que ceder, incluidos los jugadores"

Arthur. "No estoy pendiente de lo que ha dicho su madre pero él ha dicho lo mismo que le dije, lo que esperamos de él y no tengo duda de su compromiso hasta el último día, todavía es jugador del hasta el último partido y él se ha comprometido en ser uno más, que se dedicará de pleno a conseguir los objetivos y no creo que nadie tenga dudas de él, será honrado hasta el último día; ¿si su situación condicionará? Depende, él ha dicho que estará en las mejores condiciones y luego decidiré, pero él estará en disposición y le creo".

Griezmann. "Sobre las alineaciones y los jugadores, sólo pueden jugar once, me preguntan por Riqui, Ansu... no juegan porque sólo puedo poner a once, unas veces juegan unos y otras, otros; eso y lo que veo en el trabajo diario me induce a jugar con uno u otro, todos son importantes y tienen opciones, entiendo que hay jugadores con jerarquía pero todos pueden jugar o no".

Falta de tranquilidad. "Por supuesto que se puede preparar el partido, el ruido es cosa vuestra, yo me centro en lo que me tengo que centrar y no estoy atento a lo que se mueve excepto cuando me hacen indicaciones desde el gabinete de prensa, ya sé como funciona esto y no me desgasto en estas cosas".

"No pasó nada entre Messi y Sarabia, hubo una indicación y ya está"

Messi y Sarabia. "No pasó nada, hubo una indicación y ya está".

Control. "Podemos controlar lo que podemos controlar, podemos tratar de mejorar para que no vuelva a pasar lo del otro día, es lo único en lo que nos tenemos que fijar, ojalá el rival nos dé más facilidades pero nosotros tenemos que salir pensando en nosotros hasta el último día".

Pausas de hidratación. "Hay veces que vienen bien y otras le va mejor al rival, ha habido partidos como el de en el que hay poco que decir porque hasta este momento hicimos las cosas bien y no hace falta hacer modificaciones, es como todo, uno lo aprovecha en un momento determinado bien y en otras lo hace el rival, es algo nuevo que permite apuntar cosas pero hay otras a las que no les damos mucha importancia, puede haber errores puntuales que siempre existen, tenemos bastante claro lo que queremos y no solemos modificar nuestro planteamiento".

Atlético en la lucha por . "Todos hemos visto que los partidos ante el Atlético son tremendamente disputados, suele haber muchas alternativas y están muy identificados con su manera de hacer las cosas, nos pondrán las cosas muy complicadas pero también los anteriores partidos eran tan importantes como este, ganar se ha convertido en una cuestión decisiva porque cada vez se reduce más el margen, le damos importancia a este partido pero como a los anteriores y a los que nos quedan".

Atacar al Atlético. "Como lo ha hecho el Barcelona o hizo el , al Atlético no sólo no le metía goles el Betis sino los demás, es un equipo sólido que rentabiliza bien sus goles, dificulta mucho y hay que tener capacidad de afinar mucho y moverse bien entre líneas".

No ganar, ¿adiós a LaLiga? "Si no ganamos y el tampoco, todavía podremos serlo, sino las posibilidades se reducen, tenemos que ganarlo todo y que pase lo que tenga que pasar".