La intención del Barcelona es que Setién no siga siendo su entrenador la próxima temporada

El cántabro ha perdido el vestuario y la directiva, extraoficialmente, ya ha decidido dejar de contar con Setién cuando acabe el presente curso

Quique Setién no seguirá siendo entrenador del FC la próxima temporada. Esa es la intención, ahora mismo, del club azulgrana. El técnico cántabro ha conseguido algo complicado, que vestuario y ejecutiva compartan una opinión unánime: lo mejor para ambas partes sería que club y entrenador separen sus caminos cuando acabe el curso. Salvo que el equipo experimente un cambio radical en lo que resta de temporada, en el club creen que las sensaciones son negativas y que la ruptura parece inevitable. Setién firmó un contrato por dos campañas y media, pero según ha podido saber Goal, la mayoría de la directiva ya ha tomado, de manera extraoficial, la decisión de no contar con el cántabro cuando acabe la temporada.

El vestuario no comprende sus instrucciones, ni sus declaraciones

La figura de Setién no cala en el vestuario. Algunos jugadores no entienden sus instrucciones, otros no comprenden su método y la mayoría del grupo valora negativamente sus declaraciones en sala de prensa, donde su incontinencia verbal ha señalado a algunos futbolistas. A algunos futbolistas también les incomoda su carácter intervencionista, en cuestiones relacionadas con los fundamentos con balón, donde suele corregir a varios jugadores durante los entrenamientos, como solía hacer Rafa Benítez durante su breve etapa en el . Otro foco sensible es la figura del segundo entrenador, Eder Sarabia, protagonista de algún que otro encontronazo con el vestuario, motivo por el que el propio Setién tuvo que mediar, para frenar su progresivo desgaste. Tras el tropiezo en Balaídos, en el vestuario la tensión se podia cortar con un cuchillo. Los jugadores lucharán por conseguir los objetivos, pero han perdido la confianza en Setién.

La directiva se siente defraudada por los resultados…y por el juego

Entre la directiva, la sensación es aún peor que en el vestuario. Después del despido de Ernesto Valverde, que dejó al equipo líder, había confianza en que Quique Setién acabase conectando con el socio. La realidad es que parte de la junta directiva se siente defraudada por partida triple: primero, por los resultados obtenidos; segundo, por el juego del equipo, ya que lo primero que hizo Setién nada más llegar fue garantizar que su equipo jugaría bien, algo que la directiva cree que no ha cumplido; y tercero, por sus continuas declaraciones, en las que se ha metido en varios jardines innecesarios, demostrando ser un pésimo relaciones públicas del club.

El club empieza a asumir que contratar a Setién fue un error

Es matemáticamente posible que Setién acabe ganando la Liga e incluso la Champions. Sin duda, ganar un título reforzaría su crédito y sus opciones de seguir en el club, pero ahora mismo, el sentir en los despachos es que se equivocaron al contratar a Setién. Desde la directiva se pensó que Ernesto Valverde estaba agotado, que el vestuario necesitaba una renovación y que había que dar un nuevo impulso al club. Tras las negativas de Ronald Koeman y Xavi Hernández, se apostó por Setién. Ahora, seis meses después, varios directivos del club reconocen, en privado, que la elección de Setién ha sido un error. Saben que no hay química con el vestuario, que su discurso no cala y que el juego del equipo no gusta al socio.

Si la cosa empeora, algunas voces sugieren a García Pimienta o Xavi

A nivel institucional, la intención de la directiva pasa por respaldar públicamente a Setién, hasta final de curso. Eso sí, si la situación sigue empeorando y es insostenible, algunos ejecutivos del club contemplan la opción de apostar por García Pimienta, técnico del filial, o hasta incluso volver a intentar convencer a Xavi Hernández, para llegar hasta final de temporada. En principio, Setién seguirá en su cargo y cuando la temporada acabe, el club le comunicará que no quieren que siga siendo el entrenador. Bartomeu y su directiva son conscientes del desencanto del vestuario con el cántabro y asumen que se equivocaron con su elección. La decisión está tomada: salvo milagro en forma de Champions, Setién no seguirá cuando acabe la temporada.