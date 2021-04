Reencuentro Barroso - Colo Colo en Viña: "Parecía muy lejano"

El histórico zaguero, multicampeón con el Cacique, expresó su sentir con el equipo del que se hizo referente en su primer duelo en contra por Everton.

"Pasó bien rápido el tiempo, cuando se hizo la programación parecía muy lejano", le dijo Julio Barroso a ADN este jueves por la tarde, en la previa del Everton - Colo Colo que enfrenta al argentino con el equipo en el que hizo historia antes de salir por la puerta de atrás. El desafío lo definió como "un partido muy lindo sin duda en lo personal", y aguardó "ilusionado por hacer nuestro juego el domingo".

En la charla, el Almirante negó un supuesto enfrentamiento a los golpes con Pablo Mouche. Confesó, el ex Ñublense, que "no me fui a las manos y no tengo que decir por qué. Conozco a Pablo de las inferiores (de Boca) y nunca me llevaría a las manos con un compañero, no llegaría a una situación así por diferencia. Yo no lo hice y Pablo Mouche también lo puede decir. Sí discutimos, pero nunca hubo golpes". Esta duda de Luka Tudor nació porque Esteban Paredes, hace 15 días, no dio nombres pero sí habló de una pelea de este carácter. "Eso separó al plantel", marcó el Tanque en su momento.

"Si Colo Colo descendía, me retiraba del fútbol"

El tiempo pondrá a Barroso en su lugar en la historia de Colo Colo. Con el Cacique, levantó cuatro torneos de Primera División, dos Copa Chile y dos Supercopas y nunca perdió un Superclásico contra la Universidad de Chile. Solo por cuestiones personales cree que se ratificó su salida del Monumental, ya que su nivel era alto y, para Gustavo Quinteros, era una piedra angular en el armado de su bloque defensivo de cara a 2021. Por primera vez -y así de rápido-, al costado de la laguna Sausalito, el campeón mundial Sub 20 defenderá los embates del Albo que tanto quiere.