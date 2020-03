¿Por qué Luiz Felipe Scolari rechazó a Colo Colo?

El técnico brasileño reveló el motivo de su negativa a la oferta del Cacique, para asumir en reemplazo de Mario Salas.

Luego de la derrota sufrida en su debut en , frente a Jorge Wilstermann, la directiva de decidió emprender rumbo hacia con la misión de cerrar el fichaje de Luiz Felipe Scolari.

De hecho, el cuadro de Macul compartió en sus redes sociales el momento en el que la directiva de Blanco y Negro (Aníbal Mosa, Marcelo Espina y Harold Mayne-Nicholls) se embarcó para gestionar la incorporación del reemplazo de Mario Salas. Sin embargo, la operación por el excampeón del mundo en 2002 no se logró sellar por lo que el interinato de Gualberto Jara debió extenderse.

¿El motivo? Fue el propio ex DT de la "Canarinha" quien entregó detalles respecto a la negativa de asumir la banca del conjunto de Macul. "Recibimos al presidente Aníbal Mosa en Porto Alegre y estuvimos con el director deportivo (Marcelo Espina). Conversamos durante un rato largo, pero no llegamos a un acuerdo. Muchas veces eso no tiene que ver directamente sólo conmigo", admitió en diálogo con SporTV.

Finalmente, el ex entrenador de Palmeiras argumentó ciertos desacuerdos económicos en relación a la parte económica de los integrantes de su cuerpo técnico: "Cuando yo trabajo con un equipo técnico, quiero que dicho grupo también tenga su reconocimiento. Los valores deben coincidir. No logramos un acuerdo y cerramos la negociación el sábado o el domingo mismo", cerró.

Por ahora, en la sociedad anónima siguen trabajando para definir al nuevo estratega, donde Rafael Dudamel, Gabriel Heinze y Diego López, quien dirige al Brescia en la , asoman como las opciones de la directiva.