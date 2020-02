Peligra la Eurocopa: la lesión de Rashford, más grave de lo esperado

Ole Gunnar Solskjaer, entrenador del Manchester United, enciende alarmas sobre el estado de salud del delantero inglés.

Ole Gunnar Solskjaer ha reconocido este miércoles, durante la rueda de prensa previa al partido contra el Brujas por la , que la lesión de Marucs Rashford es peor de lo que en el pensaban originalmente.

Rashford se lesionó contra el Wolverhampton en el 'replay' de la tercera ronda de la , cuando entró como sustituto en la segunda mitad, pero tuvo que retirarse después de solo 15 minutos en el campo.

Solskjaer luego reveló que Rashford estaría ausente durante al menos seis semanas debido a un problema por estrés en la espalda, perdiendo a la estrella del equipo durante un tramo vital de la temporada. Sin embargo, había esperanzas de que volviera a tiempo para defender la camiseta de en la 2020.

Sin embargo, ahora Solskjaer ha dicho que Rashford podría no regresar antes del final de la campaña, al tiempo que ha puesto en duda su disponibilidad para el torneo internacional de este verano.

“Espero que pueda volver a jugar esta temporada. Ojalá podamos pasar [la Europa League] y extender la temporada”, dijo Solskjaer. "Toma tiempo, no soy médico. Esperaba que se recuperara más rápido, pero parece que que va a estar más tiempo fuera. Algunos meses, definitivamente. Si no está lo suficientemente en forma, no irá [a la Eurocopa]", sentenció.

Y añadió: "Se le hicieron unos estudios y quizás fue más severo de lo que esperábamos". Se sintió bien unos días antes de eso. "No sabía que le tomaría tanto tiempo recuperarse. Cuando sane, será más fuerte, así que es importante que no lo apuremos".

El punta inglés anotó 14 goles en 22 partidos de la Premier League.