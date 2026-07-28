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miércoles, 15 de abril
Real Betis badge
Real Betis
BET
2
Braga badge
Braga
BRA
4
F
glo 3 - 5
miércoles, 29 de abril
Braga badge
Braga
BRA
2
Friburgo badge
Friburgo
SCF
1
F
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
0
F
miércoles, 6 de mayo
Friburgo badge
Friburgo
SCF
3
Braga badge
Braga
BRA
1
F
glo 4 - 3
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
4
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
0
F
glo 4 - 1
martes, 19 de mayo
Friburgo badge
Friburgo
SCF
0
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
3
F
Más

Posiciones

PosiciónEquipoPWDLFA+/-PuntosFormulario
1Lyon crestLyon87011851321
W
W
W
W
L
2Aston Villa crestAston Villa8701146821
W
W
W
W
W
3FC Midtjylland crestFC Midtjylland86111881019
W
D
W
L
W
4Real Betis crestReal Betis8521137617
W
L
W
W
W
5FC Oporto crestFC Oporto8521137617
W
D
W
W
D
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