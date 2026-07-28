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Europa League
Europa League Resumen
Europa League, partidos y resultados
Más
miércoles, 15 de abril
miércoles, 29 de abril
miércoles, 6 de mayo
martes, 19 de mayo
Posiciones
Más
|Posición
|Equipo
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|+/-
|Puntos
|Formulario
|1
|Lyon
|8
|7
|0
|1
|18
|5
|13
|21
|2
|Aston Villa
|8
|7
|0
|1
|14
|6
|8
|21
|3
|FC Midtjylland
|8
|6
|1
|1
|18
|8
|10
|19
|4
|Real Betis
|8
|5
|2
|1
|13
|7
|6
|17
|5
|FC Oporto
|8
|5
|2
|1
|13
|7
|6
|17