Los premios Goya y Oscar del fútbol español

En Goal hemos querido entregar unos premios muy especiales a imagen y semejanza de los que se entregan en Hollywood y en la Academia del Cine español.

En Goal hemos querido aprovechar la entrega en este mes de febrero tanto de los Oscar de Hollywood como de los Premios Goya del cine español para dar nuestros ganadores en el fútbol español, en las distintas categorías, a imagen y semejanza de los que se entregan en la Academia del Cine.

Mejor BSO | Real Madrid con 'We Are The Champions' de Queen

El Real Madrid por entonar la melodía de la Champions League por tercera vez consecutiva, cantando el 'We Are The Champions' de los Queen.

Mejor sonido y mejor canción original: El Pizjuán y el himno del Arrebato

Mejores efectos especiales | El Wanda Metropolitano

El ambiente de un derbi andaluz, o de un encuentro entre el Sevilla y el Real Madrid o el Sevilla y el Barcelona en el Pizjuán, con el himno del Arrebato cantado por el público.

El Wanda Metropolitano se estrenó la pasada temporada, el 16 de septiembre de 2017. El espectacular aspecto del campo, con luces y sonido, ha servido de argumento para que albergue la próxima final de Champions.

Mejor fotografía | Mbappé como nuevo rey

La selección francesa logró el título en Rusia, siendo el joven Mbappé uno de los responsables de dicho éxito.

Mejor vestuario: Las coloridas aficiones de River y Boca en Madrid

Mejor película europea: El Atlético siguiendo con la tradición del Sevilla de conquistar la Europa League

Mejor maquillaje: Serie A

Mejor montaje: El fichaje de Cristiano por la Juventus

Los rojiblancos mantienen viva la costumbre de los equipos de LaLiga de hacerse con la Europa League.Se trató de una campaña organizada por la organización italiana WeWorld Onlus, la liga de fútbol y la asociación de jugadores, la línea de lápiz labial rojo fue para ayudar a crear conciencia sobre la violencia doméstica en Italia.

Parecía una amenaza infundada, pero finalmente el portugués se marchó del Real Madrid para recalar en la Juventus.

Mejor guión original: el posible regreso de Neymar al Barcelona

Lo anunciamos en Goal y algunos no lo creyeron, pero el interés del brasileño es volver al equipo azulgrana.

Mejor película de habla no inglesa: Modric acabando con la dictadura Messi-Cristiano

El croata se hacía con el Balón de Oro tras una década de dominio por parte de Messi y Cristiano Ronaldo.

Mejor dirección de drama: Lopetegui

El entrenador pasó de ser seleccionador nacional a punto de dirigir a España en un Mundial a ser uno de los técnicos madridistas que menos tiempo ha ocupado su cargo.

Mejor cortometraje animado: Joaquín

Joaquín destaca tanto por su arte en los terrenos de juego como fuera de ellos. Derrocha simpatía con sus ruedas de prensa, declaraciones y vídeos virales. Es el encargado de animar el vestuario del Real Betis y de dar color a LaLiga

Mejor actriz de reparto: El equipo campeón de España

📺 ¡YA ESTÁN AQUÍ! ¡NUESTRAS #CAMPEONÍSIMAS! A las 13h. les rendimos homenaje en la @RFEF y podrás seguirlo por streaming.



🙌🏻¡¡NO FALTES!!🙌🏻 pic.twitter.com/PLAZM6iYa9 — Selección Española Femenina de Fútbol (@SeFutbolFem) December 3, 2018

Mejor actriz | Victoria Pavón, presidenta del Leganés

Desde que Victoria Pavón ha llegado a Butarque, el club madrileño no deja de sumar logros. Primero, por alcanzar la primera división, algo que nunca había conseguido el conjunto pepinero, y segundo por llegar a las semifinales de la Copa tras eliminar al Real Madrid. Una ronda a la que tampoco había vivido el Lega en su historia. El equipo sigue manteniéndose en la élite otro año más

Mejor actor de reparto: Morata

El madrileño ha regresado a la capital de España vestido de rojiblanco. Es uno de los grandes protagonistas de este último mercado de traspasos.

Mejor actor revelación: Vinicius

Mejor actor: Messi

De jugar en Segunda B, y no entrar en las convocatorias del primer equipo, a ser titular casi indiscutible con los blancos.

Es el hombre de LaLiga y el líder del Barcelona.

Mejor director | Ernesto Valverde

Mejor película: La 13ª para el Real Madrid

El estreno de Valverde en un banquillo tan exigente como el del Barcelona no pudo ser mejor. En su segundo año sigue manteniendo al equipo en lo más alto.