Los colombianos que disputarán los octavos de final de la Champions League

De los siete colombianos que iniciaron la competición europea cinco llegaron a la fase de los 16 mejores.

La pelea por la Orejona se pone para alquilar balcón. Los mejores clubes de Europa se la juegan toda para llegar a la gran final en el Wanda Metropolitano de Madrid y poder alcanzar la gloria en la Champions League. En la lucha se encuentran cinco jugadores colombianos.

En Goal repasamos uno a uno la actividad de los colombianos en la jornada de octavos de final.

DAVINSON SÁNCHEZ

El ex Atlético Nacional fue una de las figuras del Tottenham en la primera fase. Disputó 360 minutos en cuatro partidos todos de titular, con buen desempeño y espera seguir con la misma tónica en octavos, donde se cruzará con el complicado Borussia Dortmund, líder de la Bundesliga. El duelo de ida se disputará este miércoles en Wembley a partir de las 15:00.

JAMES RODRÍGUEZ

El 10 de la Tricolor se perdió varios encuentros de la fase de grupos por una lesión de rodilla . Antes de lesionarse, James venía entrando en las rotaciones de Kovac logrando buenas presentaciones. En total disputó 169 minutos en tres partidos, dos de inicialista. Completamente recuperado de sus dolencias, James ha vuelto a su mejor nivel y ha brillado en los últimos duelos del cuadro muniqués. El colombiano ansía el cruce con el Liverpool en los octavos de final . La ida se disputará en Anfield el próximo 19 de febrero a partir de las 15:00.

JUAN CUADRADO

El talentoso volante antioqueño fue clave en la clasificación de la Vecchia Signora aportando desborde, gambeta y sacrificio. En total disputó 328 partidos en cinco partidos (4 de titular), no marcó pero aportó un par de asistencias. Sin embargo, no podrá estar en la serie ante el Atlético Madrid de Diego Simeone y Santiago Arias por una lesión de rodilla , que lo llevó al quirófano a finales de 2018. El ex DIM espera que su equipo supere la fase para disputar las fases finales.

SANTIAGO ARIAS

El lateral antioqueño fue de menos a más en la competición europea y terminó quedándose con la titular en la banda diestra del Atlético. Arias disputó 270 minutos en tres partidos, todos de inicialista, y espera seguir contando con la confianza de Simeone para el choque ante la poderosa Juventus de Cristiano Ronaldo y compañía. El duelo de ida se disputará el miércoles 20 de febrero en el Wanda Metropolitano.

JEISON MURILLO

El zaguero vallecaucano disputó la fase de grupos con el Valencia, que no pasó la ronda y pasó a la Europa League, pero podrá jugar los octavos de final de la Liga de Campeones con el Barcelona, equipo al que llegó sorpresivamente en el pasado mercado invernal. El cuadro culé se medirá ante el Lyon, la ida se disputará en territorio francés el martes 19 de febrero.